WEID­HAU­SEN B.COBURG, LKR. COBURG. Erneut war eine Betrü­ger­ban­de in Ober­fran­ken aktiv. Am Diens­tag­nach­mit­tag ergau­ner­ten die Täter einen fünf­stel­li­gen Euro­be­trag in Weid­hau­sen b. Coburg. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Coburg ermit­telt und sucht nach Zeugen.

Eine wei­ner­li­che Frau­en­stim­me die von einem Ver­kehrs­un­fall mit töd­li­chem Aus­gang berich­tet. Damit begann der Anruf am Diens­tag, gegen 13.30 Uhr, das eine 87-jäh­ri­ge Senio­rin in Weid­hau­sen b.Coburg erhielt. Die Ange­ru­fe­ne glaub­te, in der Frau­en­stim­me ihre Schwie­ger­toch­ter zu erken­nen. Des­we­gen sicher­te sie wenig spä­ter einem angeb­li­chen Poli­zei­be­am­ten die Zah­lung einer Kau­ti­on zu, damit die Schwie­ger­toch­ter nicht ins Gefäng­nis muss­te. Kurz vor 15 Uhr kam eine Frau zum Wohn­an­we­sen der 87-Jäh­ri­gen und hol­te einen fünf­stel­li­gen Euro­be­trag ab. Am Abend war klar: Die Senio­rin war auf eine Betrugs­ma­sche her­ein­ge­fal­len, einem soge­nann­ten „Schock­an­ruf“.

Die Abho­le­rin wird wie folgt beschrieben:

weib­lich

zir­ka 30 Jah­re alt

etwa 150 Zen­ti­me­ter groß

beklei­det mit einer wei­ßen Jacke, schwar­zen Hose und dunk­len Mütze

Die Kri­mi­nal­po­li­zei Coburg hat die Ermitt­lun­gen auf­ge­nom­men und sucht nach Zeu­gen. Wer hat ver­däch­ti­ge Per­so­nen und/​oder Fahr­zeu­ge zur Tat­zeit im Bereich Reu­ßen­berg bemerkt? Die Abho­le­rin könn­te ins­be­son­de­re durch lan­ges Tele­fo­nie­ren auf­ge­fal­len sein. Hin­wei­se aus der Bevöl­ke­rung nimmt die Kri­po Coburg unter der Tel.-Nr. 09561/645–0 entgegen.