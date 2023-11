Der Frau­en­zir­kel des Ver­ban­des für land­wirt­schaft­li­che Fach­bil­dung (VlF) lädt am Don­ners­tag, den 30. Novem­ber um 19:00 Uhr zum Koch­kurs in die Lehr­kü­che am Land­wirt­schafts­amt in Bad Staf­fel­stein ein.

Ange­li­ka Herbst zeigt die Her­stel­lung weih­nacht­li­chen Gebäcks aus ver­schie­de­nen Län­dern. Mit­zu­brin­gen sind neben einer Schür­ze auch Geschirr­tü­cher und eine Vor­rats­do­se. Die Kosten für das Mate­ri­al wer­den antei­lig ver­rech­net und sind bei der Refe­ren­tin zu ent­rich­ten. Mit einer Ein­stim­mung auf Weih­nach­ten klingt der Abend aus. Anmel­dung ist bis 23.11.2023 unter 09561–7692141 erforderlich.