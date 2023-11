Aus Lie­be zur Hei­mat – Wir machen uns stark für Neun­kir­chen am Brand

Unser Herz schlägt für unse­re Hei­mat. Ganz klar, dass wir uns des­halb tat­kräf­tig für unse­ren Markt ein­set­zen und dar­an mit­wir­ken wol­len, dass die­ser noch lebens­wer­ter wird. Hier­zu haben wir den gemein­nüt­zi­gen Ver­ein „Gemein­sam für Neun­kir­chen e.V.“ gegründet.

Gemein­sam für Neun­kir­chen e. V. setzt sich ein für:

den Aus­bau der engen Geh- und Radwege

den Wirt­schafts­stand­ort Neun­kir­chen (Ein­zel­han­del, Indu­strie und Gastronomie)

die Stei­ge­rung der Lebens- und Auf­ent­halts­qua­li­tät im Ort

den Umwelt­schutz in und um Neunkirchen

Ein Pro­jekt spal­tet seit Jah­ren den Markt – die geplan­te Umge­hungs­stra­ße. Hier­durch soll der Durch­gangs­ver­kehr, wel­cher den Ort der­zeit stark bela­stet, aus Neun­kir­chen her­aus ver­la­gert wer­den. Dies ist drin­gend erfor­der­lich, da nur so der Markt Neun­kir­chen den erfor­der­li­chen Hand­lungs­spiel­raum zur Wei­ter­ent­wick­lung erhält. Lei­der wird von eini­gen weni­gen mit teil­wei­se frag­wür­di­gen Vor­schlä­gen ver­sucht, die­ses Pro­jekt auf Bie­gen und Bre­chen zu verhindern.

Unser Ziel ist es, umfas­sen­de Infor­ma­ti­ons­ar­beit im Ort zu lei­sten und gemein­sam an einer wirk­li­chen Lösung für Neun­kir­chen zu arbei­ten. Eine Lösung die sowohl den Umwelt­schutz, als auch den Schutz und die Gesund­heit der Men­schen im Ort berück­sich­tigt. Wir sind uns sicher, dass eine sol­che Lösung gefun­den wer­den kann, wenn wir alle zusam­men an einem Strang ziehen.

Den Rück­bau von Geh­we­gen und die damit ver­bun­de­ne Ver­drän­gung von Fuß­gän­ger und Rad­fah­rern, zugun­sten des Durch­gangs­ver­kehrs, darf in der heu­ti­gen Zeit kei­ne Lösung sein!

Gemein­sam set­zen wir uns pro­ak­tiv für eine zukunfts­ori­en­tier­te Wei­ter­ent­wick­lung Neun­kir­chens ein. Unter­stützt die­se Wei­ter­ent­wick­lung und wer­det Teil von „Gemein­sam für Neun­kir­chen“. Egal ob aktiv oder pas­siv. Jeder Ein­zel­ne zählt!

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen und Mit­glieds­an­trag unter www​.gemein​sam​-fuer​-neun​kir​chen​.de

Chri­sti­an Reh, 1. Vorsitzender

Mario Hem­mer­lein, 2. Vorsitzender