Pres­se­mit­tei­lung U18 Wahl im Land­kreis Forch­heim – Ergebnisse

Mit Span­nung erwar­tet wur­den die Ergeb­nis­se der U18-Wahl, die vom 21. – 29.09.2023 in ganz Bay­ern lief. Ziel der U18-Wahl ist es, jun­ge Men­schen nied­rig­schwel­lig für Poli­tik zu begeistern

Ins­ge­samt gab es ca. 600 Wahl­lo­ka­le, in denen die Kin­der und Jugend­li­chen sich über Poli­tik, das Wahl­sy­stem und die Par­tei­en infor­mie­ren konn­ten, bevor sie ihre Stim­me sym­bo­lisch abga­ben. Im Land­kreis Forch­heim gab es ins­ge­samt 11 Wahl­lo­ka­le, in denen knapp 1150 Kin­der und Jugend­li­che unter 18 Jah­ren ihre Mei­nung durch ihr Kreuz auf den Wahl­zet­teln abge­ge­ben und dadurch das durch­aus gro­ße poli­ti­sche Inter­es­se in der jun­gen Bevöl­ke­rung aus­ge­drückt haben. Die Wahl­lo­ka­le wur­den in den ört­li­chen Jugend­treffs, in Gemein­den, in Ver­eins­hei­men und in Schu­len instal­liert. Bay­ern­weit waren es rund 53.000 Kin­der und Jugend­li­che, die sich an der Wahl­ak­ti­on betei­ligt haben.

Erst­mals wur­de bei der U18-Wahl auch die Erst­stim­me gewählt. Die mei­sten Erst­stim­men erhielt im Land­kreis Forch­heim die CSU mit einem Stim­men­an­teil von 29,78% gefolgt von der AFD mit 16,36%, den Frei­en Wäh­lern mit 15,91%, der SPD mit 13,96% und den Grü­nen mit 11,82%. Die 5% Hür­de nicht erreicht hät­ten ins­ge­samt 12,18%. Dar­un­ter die FDP mit 4,8%, Die Lin­ke mit 3,2%, BP mit 1,87%, die ÖDP mit 1,42% und die­Ba­sis mit 0,89%.

Das Zweit­stim­men­er­geb­nis gestal­tet sich bei der U18-Wahl im Land­kreis Forch­heim wie folgt: CSU 27,88%, AFD 18,08%, SPD 14,57%, Grü­ne 13,13%, Freie Wäh­ler 11,78%, FDP 4,95%, Die Lin­ke 4,14%, BP 1,53%, Volt 1,44%, die­Ba­sis 1,26%, ÖDP 1,26%.

Blickt man auf das vor­läu­fi­ge bay­ern­wei­te Ergeb­nis, so stellt man fest, dass der Land­kreis Forch­heim nahe­zu ein Abbild der Platz­ver­ga­be der ein­zel­nen Par­tei­en bei der Zweit­stim­me dar­stellt. Die Zah­len geben dabei ein Stim­mungs­bild der Kin­der und Jugend­li­chen aber kei­ne Wahl­pro­gno­se für die bevor­ste­hen­de Wahl ab.

Die gemeind­li­chen Jugend­pfle­ge­rin­nen und Jugend­pfle­ger, Bür­ger­mei­ster und Jugend­be­auf­trag­te sowie die Fach­kräf­te an den Schu­len berich­te­ten von durch­weg posi­ti­ven Ein­drücken und vie­len Gesprä­chen und Dis­kus­sio­nen mit inter­es­sier­ten Kin­dern und Jugend­li­chen. Die lan­des­weit hohe Betei­li­gung an der U18 Wahl macht deut­lich, dass Kin­der und Jugend­li­che eine Mei­nung haben und betei­ligt wer­den wol­len. Die Ergeb­nis­se machen aller­dings auch deut­lich, wie wich­tig es ist, bereits früh­zei­tig flä­chen­deckend in die poli­ti­sche Bil­dung von Kin­dern und Jugend­li­chen zu inve­stie­ren um unse­re demo­kra­ti­schen Wer­te zu för­dern und zu erhalten.

Die bay­ern­wei­ten Ergeb­nis­se sind unter https://​wah​len​.u18​.org/​w​a​h​l​e​r​g​e​b​n​i​s​s​e​/​l​a​n​d​t​a​g​s​w​a​h​l​-​b​a​y​e​r​n​-​2​023 zu finden.

Alle Ergeb­nis­se kön­nen auch auf der Home­page des Kreis­ju­gend­rings Forch­heim ein­ge­se­hen werden.

Ein herz­li­ches Dan­ke­schön gilt allen Betei­lig­ten und ins­be­son­de­re allen Kin­dern und Jugend­li­chen, die die U‑18-Wahl so zahl­reich wahr­ge­nom­men haben.