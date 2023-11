Pfle­ge­fach­kräf­te aus Tune­si­en ver­stär­ken Klinikum

Nach einem sechs­mo­na­ti­gen Vor­be­rei­tungs­kurs kön­nen die neu­en Pfle­ge­kräf­te aus Tune­si­en das Kli­ni­kum Forch­heim-Frän­ki­sche Schweiz jetzt als Fach­kräf­te unterstützen

Strah­len­de Gesich­ter auf allen Sei­ten: Nach sechs Mona­ten haben die neu­en Pfle­ge­kräf­te aus Tune­si­en den Kennt­nis­lehr­gang zur Berufs­an­er­ken­nung an der Berufs­fach­schu­le für Pfle­ge im Kli­ni­kum Forch­heim-Frän­ki­sche Schweiz mit einer münd­li­chen und prak­ti­schen Prü­fung bestan­den. Mit der offi­zi­el­len Urkun­de zum Gesund­heits- und Kran­ken­pfle­ger kön­nen die Absol­ven­ten nun Pati­en­ten in Forch­heim und Eber­mann­stadt als exami­nier­te Pfle­ge­fach­kräf­te betreu­en. „Wir freu­en uns auf eine gemein­sa­me Zukunft mit Ihnen und wer­den Sie wei­ter beglei­ten, um Ihnen wei­ter­hin einen guten Ver­lauf bei uns zu ermög­li­chen“, gra­tu­lier­te Kli­nik-Geschäfts­füh­rer Sven Oel­kers den stol­zen Mit­ar­bei­tern. „Ich will wie alle ande­ren auf jeden Fall am Kli­ni­kum Forch­heim­Frän­ki­sche Schweiz blei­ben“, sag­te Maram Said und freu­te sich, dass es nach dem halb­jäh­ri­gen Vor­be­rei­tungs­kurs jetzt end­lich rich­tig mit dem Arbeits­le­ben in Fran­ken los­ge­hen kann. „Auf allen Ebe­nen hat alles super geklappt. Mei­ne Erwar­tun­gen sind nicht nur beruf­lich im Kli­ni­kum, son­dern auch per­sön­lich in Forch­heim total über­trof­fen wor­den“, freu­te sich Maram Said und schwärm­te bei der Bekannt­ga­be der Ergeb­nis­se von der Herz­lich­keit der neu­en Kol­le­gen und der Schön­heit der Frän­ki­schen Schweiz.

Vor einem hal­ben Jahr waren die tune­si­schen Pfle­ge­kräf­te in Forch­heim ange­kom­men und hat­ten sich sofort mit Fleiß und Élan in die neue Auf­ga­be gestürzt.

„Wir haben neben Theo­rie und Pra­xis im Pfle­ge­all­tag auch ganz viel Wert auf die Deutsch­kennt­nis­se und die Fach­spra­che im Kran­ken­haus gelegt“, erklär­te Andre­as Schnei­der, Lei­ter der Berufs­fach­schu­le für Pfle­ge im Kli­ni­kum Forch­heim-Frän­ki­sche Schweiz. Von der Lern­be­reit­schaft und Moti­va­ti­on der neu­en Kol­le­gen aus Tune­si­en ist der Schul­lei­ter nach dem sechs­mo­na­ti­gen Inten­siv­kurs begei­stert. Für die Män­ner und Frau­en sei der Schritt nach Forch­heim nicht nur ein gro­ßer Mei­len­stein, son­dern auch ein gro­ßes Wag­nis gewe­sen, zoll­te Pfle­ge­dienst­lei­te­rin Sabi­ne Jacob den neu­en Kol­le­gin­nen und Kol­le­gen aus Tune­si­en für den muti­gen Schritt gro­ßen Respekt. „Wir freu­en uns auf jeden Ein­zel­nen von Ihnen. Unse­re Sta­tio­nen im Kli­ni­kum kön­nen sich nicht nur auf tol­le Kol­le­gin­nen und Kol­le­gen, son­dern auch auf Ihre Kom­pe­tenz im Pfle­ge­all­tag freu­en“, begrüß­te Pfle­ge­dienst­lei­te­rin Sabi­ne Jacob die neu­en Kol­le­gen im Kli­ni­kum Forch­heim-Frän­ki­sche Schweiz.

Ohne Vor­be­rei­tung sind die neu­en Fach­kräf­te nicht nach Forch­heim gekom­men. In ihrem Hei­mat­land hat­ten alle bereits eine Pfle­ge­aus­bil­dung, Berufs­er­fah­rung und deut­sche Sprach­kennt­nis­se erwor­ben. Weil der tune­si­sche Berufs­ab­schluss den bun­des­ge­setz­li­chen Bestim­mun­gen nicht voll­stän­dig ent­spricht, haben die Pfle­ge­kräf­te aus Tune­si­en jetzt noch eine Kennt­nis­prü­fung in Deutsch­land able­gen müs­sen. Um den Start in das Berufs­le­ben zu erleich­tern, hat das Kli­ni­kum Forch­heim-Frän­ki­sche Schweiz in der haus­ei­ge­nen Berufs­fach­schu­le für Pfle­ge zum ersten Mal einen sechs­mo­na­ti­gen Vor­be­rei­tungs­kurs für aus­län­di­sche Fach­kräf­te aus außer­eu­ro­päi­schen Staa­ten durch­ge­führt, um die ein­ge­stell­ten Fach­kräf­te aus Tune­si­en auf den Start ins Berufs­le­ben in Deutsch­land bestens vorzubereiten.

„Die­ses Kon­zept der engen Betreu­ung unse­re neu­en Pfle­ge­fach­kräf­te aus Tune­si­en hat sich bestens bewährt. Nur mit viel Enga­ge­ment und Empa­thie kön­nen wir dem Fach­kräf­te­man­gel in unse­ren Kran­ken­häu­sern begeg­nen“, ist sich Kli­nik-Geschäfts­füh­rer Sven Oel­kers sicher und kün­dig­te an, dass schon im Herbst ein wei­te­rer Kennt­nis­lehr­gang für Pfle­ge­kräf­te aus Tune­si­en begin­nen soll.

Selbst­ver­ständ­lich wer­de laut Oel­kers auch die Suche nach hei­mi­schen Aus­zu­bil­den­den im Pfle­ge­be­reich wei­ter inten­si­viert, um dem Fach­kräf­te­man­gel zu begeg­nen. Inter­es­sen­ten für eine Aus­bil­dung in der renom­mier­ten Berufs­fach­schu­le für Pfle­ge am Kli­ni­kum Forch­heim-Frän­ki­sche Schweiz fin­den im Inter­net unter www.klinikumforchheim.de/unser-klinikum/berufsfachschule‑2/ alle wei­te­ren Infos.