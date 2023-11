SV Los­au­rach – SG Burk/​Schlaifhausen/​Heroldsbach 1:0 (1:0)

Kei­ne Punk­te im letz­ten Spiel der Hinrunde

Trotz enga­gier­ter Lei­stung gelang es der Spiel­ge­mein­schaft nicht, am Sonn­tag­mor­gen einen Punkt zu ent­füh­ren. Dabei leg­ten die Gäste von Beginn an gut los und lie­ßen der Heim­elf von Minu­te zu Minu­te weni­ger Raum, um zu spie­len. Lei­der belohn­te man sich, trotz eini­ger guter Gele­gen­hei­ten, nicht mit einem eige­nen Tor. So kam es, wie so oft im Fuß­ball: in der 39. Spiel­mi­nu­te konn­te sich Tor­jä­ge­rin de Mon­te nach einem lan­gen Ball durch­set­zen und den Ball im Tor unter­brin­gen. Auch in der zwei­ten Hälf­te ergab sich ein wenig ver­än­der­tes Bild. Die SG spiel­te, wäh­rend sich der SVL auf Kon­ter beschränk­te. Vor allem gegen Ende der Par­tie hat­te die Heim­mann­schaft die Vor­ent­schei­dung das ein ums ande­re Mal auf dem Fuß. Doch auch auf der Heim­sei­te soll­te kein Tor mehr fal­len. So bleibt am Ende ein Sieg für den Tabel­len­drit­ten. Scha­de, denn ein Punkt wäre für den Auf­stei­ger auf jeden Fall drin gewe­sen. Trotz­dem kann die Mann­schaft um Trai­ner Rapha­el Por­zelt stolz auf die gezeig­te Lei­stung sein. So über­win­tert die SG auf dem 7. Tabel­len­platz der Bezirks­li­ga, was auf­grund der gro­ßen Ver­let­zungs­sor­gen eine gute Lei­stung ist, auf der man in der Rück­run­de auf­bau­en will.

Spiel­be­richt SG Frau­en­au­rach / Möh­ren­dorf II – SG Burk/​Schlaifhausen/​Heroldsbach II 3:0 (0:0)

Nie­der­la­ge im letz­ten Spiel

Auch die zwei­te Mann­schaft der SG konn­te kei­ne Punk­te aus der Fer­ne mit­neh­men. Dabei hielt man vor allem in der ersten Halb­zeit sehr gut dage­gen. Doch mit der Ein­wechs­lung von Ste­fa­nie Roth kipp­te die Par­tie in Hälf­te Zwei zu Gun­sten der Heim­elf. Trotz gro­ßer Per­so­nal­sor­gen konn­te aber auch die zwei­te Mann­schaft über wei­te Strecken ein gutes Spiel zei­gen und belegt somit in der zwei­ten Sai­son den 6. Tabel­len­platz, was auf­grund der neu zusam­men gewür­fel­ten Mann­schaft eben­falls einen Erfolg für die Spiel­ge­mein­schaft darstellt.