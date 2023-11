Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

Sei­ten­schei­be ein­ge­schla­gen und Hand­ta­sche entwendet

COBURG. Einen Scha­den von 2.000 Euro ver­ur­sach­te ein bis dato unbe­kann­ter Auto­auf­bre­cher am Mon­tag auf einem Park­platz im Cobur­ger Stadtgebiet.

Eine 19-Jäh­ri­ge hat­te ihren Citro­en am Mon­tag in der Zeit von 16 Uhr bis 19:35 Uhr auf dem Ang­erpark­platz in der Schüt­zen­stra­ße geparkt. In die­sem Zeit­raum schlu­gen der oder die Unbe­kann­ten mit einem unbe­kann­ten Gegen­stand die Sei­ten­schei­be der Bei­fah­rer­tür des Fahr­zeugs ein und ent­wen­de­ten aus dem Innen­raum eine Hand­ta­sche samt Inhalt vom Bei­fah­rer­sitz. In der Tasche befan­den sich neben einem Tablet ein Geld­beu­tel samt Inhalt sowie Bar­geld in Höhe von etwa 50 Euro. Den Sach­scha­den bezif­fern die Beam­ten mit 800 Euro, den Ent­wen­dungs­scha­den mit 1.200 Euro. Die Cobur­ger Poli­zei ermit­telt wegen eines beson­ders schwe­ren Falls des Dieb­stahls aus einem Kraftfahrzeug.

Zeu­gen, die am Mon­tag in der Zeit von 16 Uhr bis 19:35 Uhr im Bereich des Ang­erpark­plat­zes in der Schüt­zen­stra­ße ver­däch­ti­ge Per­so­nen und/​oder Fahr­zeu­ge wahr­ge­nom­men haben, wer­den gebe­ten, sich unter der Tel.-Nr. 09561/645–0 an die Cobur­ger Poli­zei­in­spek­ti­on zu wenden.

Nöti­gung auf der Bun­des­stra­ße B303 – Zeu­gen gesucht

WEIT­RAMS­DORF, B303, LKR. COBURG. Zu einem Aus­brems­ma­nö­ver, dass zu einer Voll­brem­sung des Fahr­zeugs einer 29-Jäh­ri­gen führ­te, kam es am Sonn­tag um 19:45 Uhr auf der B303 bei Tam­bach. Die Cobur­ger Poli­zei ermit­telt wegen Nöti­gung und bit­tet um Zeugenhinweise.

Eine 29-Jäh­ri­ge war am Sonn­tag um 19:45 Uhr mit ihrem Ford auf der B303 von Tam­bach in Rich­tung Coburg unter­wegs. Weni­ge hun­dert Meter nach dem Orts­aus­gang von Tam­bach, fuhr ein bis dato unbe­kann­ter Auto­fah­rer zuerst sehr nah auf das Fahr­zeug der 29-Jäh­ri­gen auf und über­hol­te die­ses schließ­lich. Da der Fahr­zeug­füh­rer unmit­tel­bar nach dem Über­hol­vor­gang direkt vor dem Fahr­zeug der 29-Jäh­ri­gen ein­scher­te, hup­te die Frau den Über­ho­ler an. Dies ver­an­lass­te den Fahr­zeug­füh­rer vor ihr dazu sein Fahr­zeug bis auf Schritt­ge­schwin­dig­keit abzu­brem­sen, so dass auch die 29-Jäh­ri­ge stark brem­sen muss­te um einen Zusam­men­stoß mit dem vor­aus­fah­ren­den Fahr­zeug zu ver­hin­dern. Kurz dar­auf fuhr der Fah­rer des Fahr­zeugs mit Lich­ten­fel­ser Zulas­sung in Rich­tung Coburg davon.

Die Cobur­ger Poli­zei ermit­telt nun wegen Nöti­gung und bit­tet Zeu­gen, die den Vor­fall um 19:45 Uhr auf der Bun­des­stra­ße 303 bei Tam­bach mit­be­kom­men haben, sich unter der Tel.-Nr. 09561/645–0 an die ermit­teln­den Beam­ten zu wenden.

Die­sel­dieb­stahl aus Baustellenfahrzeug

BAD RODACH. 150 Liter Die­sel im Wert von etwa 270 Euro ent­wen­de­ten unbe­kann­te Die­sel­die­be am ver­gan­ge­nen Wochen­en­de von einer Bau­stel­le in Bad Rodach.

Die Unbe­kann­ten bra­chen in der Zeit von Frei­tag 16 Uhr bis Mon­tag 7:45 Uhr einen auf einer Bau­stel­le in der Ther­mal­bad­stra­ße abge­stell­ten Bag­ger auf und ent­wen­de­ten den Treib­stoff. Die Täter flüch­te­ten uner­kannt. Die bau­aus­füh­ren­de Fir­ma bemerk­te den Dieb­stahl erst am Mon­tag. Die­se ver­stän­dig­te dar­auf­hin die Cobur­ger Poli­zei. Die Beam­ten ermit­teln wegen eines beson­ders schwe­ren Fall des Dieb­stahls und bit­ten auch hier unter der Tel.-Nr. 09561/645–0 um sach­dien­li­che Zeugenhinweise.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

- Fehl­an­zei­ge -