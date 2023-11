„Sei du uns nah“ – unter die­sem Mot­to steht das öku­me­ni­sche Tai­ze-Gebet am Sonn­tag, 19.November um 18 Uhr in der Spi­tal­kir­che St. Kuni­gund in Pot­ten­stein. Die evan­ge­li­sche und die katho­li­sche Pfar­rei Pot­ten­stein laden alle herz­lich dazu ein, die einen besinn­li­chen Abend bei Ker­zen­licht, Gebe­ten und ein­gän­gi­gen Lie­dern genie­ßen wollen.