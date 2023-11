Am Diens­tag, 14.11.2023 um 20 Uhr im Kunst­mu­se­um Bay­reuth. Ein­tritt frei.

Mit den Schü­ler­ar­bei­ten, an die sich man­che – oft schmerz­haft – erin­nern, haben die Lin­ol­schnit­te und –drucke die­ser Aus­stel­lung wohl nur das Mate­ri­al Lin­ole­um und die Werk­zeu­ge gemein. Nicht nur die Grö­ße (bis hin zum Fuß­bo­den eines gan­zen Ate­liers) oder die Far­big­keit ein­zel­ner Wer­ke beein­drucken. Auch die Viel­falt der Tech­ni­ken und Moti­ve ist erstaun­lich, genau­so wie die Inter­na­tio­na­li­tät der Künst­le­rin­nen und Künst­ler. Die Lin­ol­schnit­te prä­gen sich nicht nur auf dem Papier oder den ande­ren ver­wen­de­ten Mate­ria­li­en „ein­drück­lich“ ein.

Dekan i.R. Hans Peetz geht bei sei­nen Theo­lo­gi­schen Gedan­ken von der Tech­nik des Schnit­tes aus. So ent­ste­hen in der Regel Ein­schnit­te, har­te Kon­tu­ren. Auch die Moti­ve stel­len oft Ein­schnei­den­des dar – beson­ders in der Aus­ein­an­der­set­zung mit Gegen­warts­the­men wie dem „Sil­ve­ster­schlacht­feld“. Ins­ge­samt bezeich­nen „Ein­schnit­te“ wich­ti­ge Punk­te im Glau­ben und Leben.