Wich­ti­ger Bei­trag zur Zukunfts- und Wett­be­werbs­fä­hig­keit Oberfrankens

Für ihre mehr als 10-jäh­ri­ge ehren­amt­li­che Tätig­keit im Prü­fungs­we­sen hat die Indu­strie- und Han­dels­kam­mer (IHK) für Ober­fran­ken Bay­reuth ver­dien­te Prü­fe­rin­nen und Prü­fer der Beruf­li­chen Bil­dung aus­ge­zeich­net. Sie alle gehör­ten zum Kreis derer, die durch ihr Enga­ge­ment wert­vol­le Auf­ga­ben für die Selbst­ver­wal­tung der ober­frän­ki­schen Wirt­schaft wahr­ge­nom­men haben, sag­te IHK-Vize­prä­si­dent Har­ry Weiß bei der Über­ga­be eines Ehren­prei­ses und der ent­spre­chen­den Urkun­de im Kulm­ba­cher Mönchs­hof. Unter den Geehr­ten waren auch meh­re­re Per­sön­lich­kei­ten aus Stadt und Land­kreis Bayreuth.

Fach­lich fit sowie mit neu­en Ent­wick­lun­gen und Ver­fah­ren ver­traut sein, das alles muss der Prü­fer. Er muss er aber auch Psy­cho­lo­ge sein, etwa dann, wenn er merkt, dass der Prüf­ling viel­leicht vor Auf­re­gung nicht so recht vor­an­kommt. Alle Geehr­ten hät­ten die­ses Enga­ge­ment für die Aus- und Wei­ter­bil­dung in der Regi­on und für die Qua­li­fi­zie­rung des Fach­kräf­te­nach­wuch­ses der ober­frän­ki­schen Unter­neh­men ehren­amt­lich gelei­stet, sag­te IHK-Vize­prä­si­dent Weiß. „Alle Geehr­ten haben damit ent­schei­dend zur Zukunfts- und Wett­be­werbs­fä­hig­keit unse­res Wirt­schafts­stand­or­tes Ober­fran­ken bei­getra­gen.“ Ins­ge­samt 71 Per­so­nen hat die IHK in Ober­fran­ken für mehr als 10 Jah­re ehren­amt­li­che Tätig­keit im Prü­fungs­we­sen geehrt.

Die Lei­stung eines Ehren­am­tes in Wor­te zu fas­sen, sei extrem schwie­rig, so der Vize­prä­si­dent. „Egal, was man sagt, es wird der erbrach­ten Lei­stung nie völ­lig gerecht.“ Alle Geehr­ten hät­ten in die Prü­fun­gen selbst, aber auch in die immer auf­wän­di­ger wer­den­den Vor­be­rei­tun­gen immens viel Zeit inve­stiert und mit die­sem Enga­ge­ment einen Bei­trag zum gro­ßen Gan­zen geleistet.

Nach den Wor­ten von IHK-Haupt­ge­schäfts­füh­rer Wolf­ram Brehm sind rund 2700 Damen und Her­ren in den Prü­fungs­aus­schüs­sen der Kam­mer tätig. Da die lau­fen­de, fünf Jah­re dau­ern­de Prü­fungs­pe­ri­ode im kom­men­den Jahr aus­läuft appel­lier­te Brehm an alle Geehr­ten, sich wie­der­um zur Ver­fü­gung zu stel­len. Als enor­me Lei­stung wer­te­te es der Haupt­ge­schäfts­füh­rer, dass wäh­rend der zurück­lie­gen­den Jah­re kei­ne ein­zi­ge Prü­fung auf­grund von Coro­na und der damit zusam­men­hän­gen­den Maß­nah­men aus­fal­len musste.

Vize­prä­si­dent Har­ry Weiß, Haupt­ge­schäfts­füh­rer Wolf­ram Brehm und Tor­sten Schmidt, der stell­ver­tre­ten­de Lei­ter des Berei­ches Beruf­li­che Bil­dung, über­reich­ten den Ehren­preis und die ent­spre­chen­de Urkun­de an die fol­gen­den Per­sön­lich­kei­ten aus Stadt und Land­kreis Bay­reuth: Vol­ker Berg­mann, Alfons Bles­sing, Jür­gen Engels, Son­ja Mais­el, Gerd Raub­bach, Ralf Sche­pers, Mar­kus Sturm, San­dra Vat­ter und Tobi­as Wizital.