Besorg­nis über die Auf­lö­sung des Kli­nik­ver­bunds Regio­med – Stand­ort­si­chern­de baye­ri­sche Kran­ken­haus­pla­nung vermisst

Die Akti­ons­grup­pe Schluss mit Kli­nik­ster­ben in Bay­ern ist besorgt über die geplan­te Auf­lö­sung des Kli­nik­ver­bunds Regio­med. Die finan­zi­el­le Not­la­ge des Kli­nik­ver­bunds Regio­med darf nicht dar­über ent­schei­den, ob eine flä­chen­decken­de kli­ni­sche Ver­sor­gung in den Regio­nen Coburg, Neu­stadt, Son­ne­berg und Hild­burg­hau­sen auf­recht erhal­ten wer­den kann.

Im Inter­es­se der Ein­woh­ne­rIn­nen in den Land­krei­sen Coburg und Son­ne­berg sowie im Inter­es­se des Kli­nik­per­so­nals ist die Fort­füh­rung aller zukünf­tig eigen­stän­di­gen Kli­nik­stand­or­te zu gewährleisten.

Der Baye­ri­sche Gesund­heits­mi­ni­ster Klaus Holet­schek hat mit berech­tig­ter Kri­tik an der geplan­ten Kran­ken­haus­re­form von Bun­des­ge­sund­heits­mi­ni­ster Karl Lau­ter­bach wie­der­holt und in schar­fer Form auf die Zustän­dig­keit der Bun­des­län­der für die Kran­ken­haus­pla­nung ver­wie­sen. 2 Jetzt ist er gefor­dert, die wohn­ort­na­he kli­ni­sche Ver­sor­gung in den Land­krei­sen Coburg und Son­ne­berg ggf. durch finan­zi­el­le Unter­stüt­zung der ange­schla­ge­nen und von Insol­venz bedroh­ten Kran­ken­häu­ser sicher zu stellen.

Wei­te­re Infos zur Akti­ons­grup­pe „Schluss mit Kli­nik­ster­ben in Bay­ern“: https://schlusskliniksterbenbayern.jimdofree.com/krankenhausreform/versto%C3%9F-gegen-die-verfassung/