Unbe­kann­te beschmier­ten am Wochen­en­de die Bam­ber­ger Schüt­zen­tief­ga­ra­ge. Es ent­stand ein gro­ßer Sach­scha­den. Die Kri­mi­nal­po­li­zei bit­tet um Hinweise.

Im Zeit­raum von Sams­tag­mor­gen bis Mon­tag­mor­gen mach­ten sich unbe­kann­te Schmie­rer in der Tief­ga­ra­ge in der Schüt­zen­stra­ße zu schaf­fen. Im ober­sten Park­deck brach­ten sie in meh­re­ren Far­ben Haken­kreu­ze, den Schrift­zug „Sieg Heil“ und zahl­rei­che ande­re Moti­ve an. Es wur­den Decken, Wän­de und der Boden beschmiert. Auf­grund der Grö­ße der ver­schmutz­ten Flä­che wird ein Sach­scha­den von bis zu 10.000 Euro vermutet.

Die Bam­ber­ger Kri­mi­nal­po­li­zei bit­tet um Hin­wei­se aus der Bevöl­ke­rung. Wer kann Anga­ben zu den Schmie­re­rei­en machen oder hat am Wochen­en­de ver­däch­ti­ge Per­so­nen in oder im Bereich der Schüt­zen­tief­ga­ra­ge gese­hen? Mel­den Sie sich bit­te unter der Tel.-Nr. 0951/9129–491.