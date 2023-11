VCE gewinnt auch gegen Gra­fing und festigt den zwei­ten Platz

Die Vol­ley­bal­ler des VC Elt­mann haben auch ihr drit­tes Heim­spiel der Sai­son gewon­nen und Gra­fing deut­lich mit 3:0 besiegt. In einer span­nen­den Par­tie stell­ten die Unter­fran­ken ihr gan­zes Kön­nen unter Beweis und domi­nier­ten die Ober­bay­ern vor allem im zwei­ten Satz, den man mit 25:14 gewin­nen konn­te und dabei die wohl stärk­ste Sai­son­lei­stung zeig­te. „Das war heu­te ein rich­tig gutes Spiel von uns und die Mann­schaft fin­det immer bes­ser zusam­men. Die Auto­ma­tis­men grei­fen immer bes­ser und jeder weiß, was der ande­re macht. Ich hof­fe, wir kön­nen näch­ste Woche dar­an anknüp­fen und die­se Per­for­mance bestä­ti­gen.“, zeigt sich Mana­ger Resch­ke sehr zufrieden.

Nach der sen­sa­tio­nel­len Auf­hol­jagd gegen den TV Rot­ten­burg ver­trau­te Coach Jen­de dem erfolg­rei­chen Team der Vor­wo­che und schick­te die­sel­ben Spie­ler auf das Feld, die noch vor zwei Wochen den Sieg beju­beln durf­ten. Star­ke Auf­schlä­ge, eine kon­zen­trier­te Annah­me und ein sehr fle­xi­bles Angriffs­spiel sorg­ten dafür, dass der TSV Gra­fing nur sehr schwer in die Par­tie kam. Bis zur Satz­mit­te konn­ten sich die Bay­ern jedoch noch­mal her­an­kämp­fen und beim Stan­de von 17:17 aus­glei­chen, sodass sich eine span­nen­de Schluss­pha­se ent­wickel­te. In der Cruncht­i­me schaff­te es der VCE dann wie­der ein­mal, sein bestes Vol­ley­ball zu zei­gen, redu­zier­te die Anzahl der Eigen­feh­ler und konn­te somit die Ober­hand behal­ten und den Satz mit 25:22 für sich entscheiden.

Auf den knap­pen Satz­ge­winn folg­te dann eine wah­re Glanz­lei­stung der Elt­man­ner. Von Beginn an domi­nier­te man den Geg­ner und ließ ihn zu kei­nem Zeit­punkt zurück in die Par­tie kom­men. „Wir haben im zwei­ten Satz sehr gut auf­ge­schla­gen und Gra­fing damit immer wie­der unter Druck set­zen kön­nen. Außer­dem haben wir selbst gut ange­nom­men und den Geg­ner somit zu Feh­lern zwin­gen kön­nen. Natür­lich hat Gra­fing vie­le eige­ne Feh­ler gemacht, aber das ist dann eben auch die Kon­se­quenz aus unse­rem druck­vol­len Spiel. Wenn wir die Annah­me so hal­ten und selbst domi­nant auf­schla­gen, hat es jedes Team in der Liga schwer.“, ist Dia­go­nal­spie­ler Jan­nis Hopt sehr zufrie­den mit der Lei­stung sei­nes Teams.

Im drit­ten und letz­tem Abschnitt des Abends zeig­te sich den rund 400 Zuschau­ern dann ein ähn­li­ches Bild. Nicht ganz so deut­lich aber den­noch über­le­gen, mar­schier­te der VCE dem drit­ten Heim­sieg in Fol­ge ent­ge­gen. Zuspie­ler Jason Lieb setz­te sei­ne Angrei­fer immer wie­der spek­ta­ku­lär in Sze­ne, Jan­nis Hopt block­te einen Ball nach dem ande­ren und auch sonst funk­tio­nier­te bei den Unter­fran­ken so ziem­lich alles. Beim Stan­de von 13:10 schlug dann die gro­ße Stun­de von Nach­wuchs­ta­lent Maxi­mi­li­an Kurz­weil, der für Chri­sti­an Nowak in die Par­tie kam und mit einem kra­chen­den Sprung­auf­schlag sein offi­zi­el­les Zweit­li­ga­de­but geben durf­te. „Ich war schon ganz schön ner­vös und hat­te schon ein ziem­lich zitt­ri­ges Hand­ge­lenk muss ich sagen. Es hilft dann natür­lich unge­mein, wenn die gan­zen „Alten“ einen unter­stüt­zen und Mut zure­den. Ich glau­be, an die­sen Moment wer­de ich mich noch lan­ge erin­nern und ganz bestimmt mei­nen Freun­den in der Schu­le davon berich­ten.“, schwärmt Max Kurz­weil auch noch am spä­ten Abend. Nach eini­gen tech­ni­schen Schwie­rig­kei­ten in der Hal­le konn­te dann auch der Spiel­stand wie­der kor­ri­giert wer­den und auf 14:12 gestellt wer­den. Ab die­sem Moment waren die Gast­ge­ber dann nicht mehr zu brem­sen und ver­tei­dig­ten den knap­pen Vor­sprung bis zum Satz­en­de. 25:21 hieß es am Schluss und somit war klar, dass auch die näch­sten drei Punkt auf das Kon­to der Elt­man­ner wan­dern wer­den. Zum MVP wur­de dann mal wie­der Jason Lieb gewählt, der kurz zuvor noch den Ärger sei­ner Mit­spie­ler auf sich zog, als er einen von Seba­sti­an Rich­ter abge­wehr­ten Ball mit dem zwei­ten Kon­takt im Spiel­feld des Geg­ners unter­brin­gen woll­te, jedoch kläg­lich an der Netz­kann­te schei­ter­te. „Die Idee war nicht schlecht, lei­der haben dann mal wie­der ein paar Zen­ti­me­ter gefehlt. Ich glau­be, all­zu oft darf ich mir das nicht mehr erlau­ben sonst wird Basti noch­mal so rich­tig böse.“, konn­te der Zuspie­ler nach Spie­len­de dann jedoch auch selbst über die Akti­on lachen.

Am kom­men­den Sams­tag trifft der VC Elt­mann dann aus­wärts auf den Tabel­len­letz­ten aus Delitzsch, wo man die näch­sten Punk­te ein­sam­meln möch­te. „Ich hof­fe, dass wir uns auch in Delitzsch für das har­te Trai­ning beloh­nen kön­nen und wer­den die Woche noch­mal so rich­tig Gas geben. Es ist schön zu sehen, dass die har­te Arbeit sich aus­zahlt und gera­de, wenn ich an das Debut von Maxi den­ke, bin ich beson­ders stolz auf das, was wir hier auf­ge­baut haben.“, ist Resch­ke stolz auf sei­nen Schütz­ling und hofft dabei auch auf eine gewis­se Strahl­kraft sei­nes Ein­sat­zes. „Wenn die jun­gen Spie­ler sehen, was hier alles mög­lich ist, wenn man hart arbei­tet und am Ball bleibt, bin ich mir sicher, dass wir schon bald noch meh­re­re jun­ge Talen­te in Elt­mann sehen wer­den.“, so der Mana­ger zum Abschluss.

Es spiel­ten: Chri­sti­an Nowak, Johan­nes Engel, Jason Lieb (MVP), Seba­sti­an Rich­ter, Maxi­mi­li­an Kol­be, Jan­nis Hopt, Melf Urban, Peri­ca Stanic