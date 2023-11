Gewin­ner in den Kate­go­rien „Mann­schaft des Jah­res“, „Spie­ler des Jah­res“ und „Trai­ner des Jah­res“ – mehr Wert­schät­zung ist kaum mög­lich. Die Lese­rin­nen und Leser des Online-Fuß­ball­por­tals „anpfiff“ hat­ten abge­stimmt und hiel­ten am Ende ein­deu­tig die Lei­stun­gen des FC Ein­tracht Bam­berg im Kalen­der­jahr 2023 für preis­wür­dig. Die Ver­lei­hung fand bei der Magnat Sport­ga­la am Wochen­en­de statt.

Den Titel „Mann­schaft des Jah­res“ konn­ten die Spie­ler des FCE in den ver­gan­ge­nen Jah­ren schon eini­ge Male gewin­nen. Wenn man sich den „Durch­marsch“ der Trup­pe von der Bezirks­li­ga bis jetzt hin in die Regio­nal­li­ga betrach­tet, steht die Berech­ti­gung die­ser Aus­zeich­nung sicher­lich außer Frage.

Und auch der Titel „Trai­ner des Jah­res“ ging zuletzt mehr­fach an die Dom­rei­ter. Dies­mal wur­de Jan Gern­lein für sei­ne Lei­stun­gen und den ver­bun­de­nen Auf­stieg in die Regio­nal­li­ga aus­ge­zeich­net. „Obwohl das erste Spiel ver­lo­ren ging und es vie­le Unken­ru­fe gab, blieb Jan immer sto­isch gelas­sen und zog sei­ne Linie gerad­li­nig durch. Danach war sein Team 27 Spie­le in Fol­ge unge­schla­gen und sicher­te sich zurecht den Titel des Mei­sters in der Bay­ern­li­ga“, hob Lau­da­tor Chri­stoph Star­ke, selbst ehe­ma­li­ger Regio­nal­li­ga­trai­ner des FCE, in sei­ner Rede hervor.

Kom­plet­tiert wur­de der Drei­fach­erfolg mit der Wahl von Chri­sto­pher Kett­ler zum „Spie­ler des Jah­res“. „Es sind oft die Offen­siv­spie­ler, die bei den Ehrun­gen ganz oben ste­hen. Mit Chri­sto­pher Kett­ler gewinnt ein Spie­ler, der in der Bay­ern­li­ga­sai­son alle Spie­le auf dem Platz stand und dabei als Innen­ver­tei­di­ger kei­ne ein­zi­ge gel­be Kar­te hin­neh­men muss­te. Das ist außer­ge­wöhn­lich“, begrün­de­te Lau­da­tor Car­sten Jonei­tis die Aus­zeich­nung. „Zudem hat er als Kapi­tän die Mann­schaft auf dem Feld ange­führt und wesent­lich zum gran­dio­sen Abschnei­den der Dom­rei­ter bei­getra­gen. Sei­ne Aus­strah­lung auf das Team ist beispielhaft.“

Erfol­ge, auf denen sich die Bam­ber­ger aller­dings nicht aus­ru­hen wer­den. „Klar ist heu­te ein Tag zum Fei­ern. Wir wis­sen aber auch, dass wir noch nicht am Ende unse­res Weges sind. Wir wol­len die Regio­nal­li­ga in der Stadt hal­ten und eta­blie­ren. Dazu wer­den wir alles in die Waag­scha­le wer­fen, was wir haben – und ab mor­gen wei­ter­hin inten­siv arbei­ten, so wie wir das schon in den ver­gan­ge­nen Jah­ren getan haben“, kün­dig­te der Vor­stands­spre­cher des FC Ein­tracht Bam­berg, Sascha Dorsch, an und gab zugleich die Marsch­rich­tung für die kom­men­den Mona­te vor.