Anmel­dung für das kosten­freie Pro­jekt ab sofort bis Febru­ar 2024

Ab April 2024 star­tet in Bam­berg erneut das kosten­freie Grup­pen­an­ge­bot „Wild­fang“, das Unter­stüt­zung für Kin­der aus sucht­be­la­ste­ten Fami­li­en bie­tet. Das Ange­bot wird in Zusam­men­ar­beit der Bera­tungs­stel­le für Kin­der, Jugend­li­che und Eltern der Car­ti­as Bam­berg mit der Gesund­heits­re­gi­on Plus rea­li­siert. „Wild­fang“ rich­tet sich an Kin­der von 8–12 Jah­ren, deren Eltern oder nahe Ange­hö­ri­ge von Sucht­er­kran­kun­gen betrof­fen sind.

Das Kon­zept inte­griert einen geziel­ten Wech­sel zwi­schen stär­ken­den Natur­er­fah­run­gen und Grup­pen­ein­hei­ten in den Räu­men der Bera­tungs­stel­le. Die Teil­neh­men­den ler­nen sich und ande­re wahr­zu­neh­men, sich aus­zu­pro­bie­ren, Schutz­fak­to­ren zu ent­wickeln und ihr Wis­sen über Sucht­er­kran­kun­gen alters­ent­spre­chend zu erwei­tern. Die Tref­fen fin­den sowohl im Wald­la­ger als auch in den Räu­men der Bera­tungs­stel­le in Bam­berg, Gey­ers­wörth­str. 2, statt.

Das kosten­freie Pro­jekt star­tet im März 2024. Infor­ma­tio­nen und Anmel­dung bis zum 29. Febru­ar 2024: Bera­tungs­stel­le für Kin­der, Jugend­li­che und Eltern unter Tel.: 0951/2995730 oder erziehungsberatung.​bamberg@​caritas-​bamberg-​forchheim.​de.