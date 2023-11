Nach der deut­li­chen Nie­der­la­ge gegen den Tabel­len­füh­rer aus Lit­zen­dorf soll nun end­lich der drit­te Sai­son­sieg für die Bas­ket­ball des ATS Kulm­bach her. Vor eige­nem Heim­pu­bli­kum (inklu­si­ve Halb­zeit­auf­tritt der Cra­zy Peers Ober­fran­ken) geht es am Sams­tag, 18.November um 18.00 Uhr gegen den SV Ober­dürr­bach. Die Mann­schaft aus dem Stadt­teil Würz­burg war in die­ser Sai­son bis­her von Ver­let­zungs­pech geplagt, konn­te jedoch auf­grund der indi­vi­du­el­len Stär­ke bis­her drei sei­ner fünf Par­tien für sich ent­schei­den. Ins­be­son­de­re von jen­seits der Drei-Punk­te-Linie erzie­len die Ober­dürr­ba­cher regel­mä­ßig vie­le Punk­te und stel­len die Mann­schaft von den Coa­ches Jung­bau­er und Koths vor eine schwe­re Auf­ga­be. Lei­stungs­trä­ger Niklas Jung­bau­er gibt sich posi­tiv vor dem Spiel: „Bis­lang haben wir Par­tien mit 20–25 guten Minu­ten gespielt. Um in die­ser Bay­ern­li­ga bestehen zu kön­nen brau­chen wir aber 30–35 Minu­ten, die wir daheim gegen Ober­dürr­bach lie­fern werden“