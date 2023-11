Ler­nen durch Enga­ge­ment bringt Schu­len und Ver­ei­ne zusammen

„Das Schön­ste an mei­ner Arbeit ist das krea­ti­ve Ent­wickeln von Pro­jekt­ideen zusam­men mit Schul­klas­sen und Ehren­amt­li­chen“, sagt David Klan­ke, der Pro­jekt­ko­or­di­na­tor der Anlauf­stel­le für Bil­dung und Bür­ger­schaft­li­ches Enga­ge­ment in Stadt und Land­kreis Bam­berg. Seit März 2022 gibt es im Frei­wil­li­gen­zen­trum Cari­Thek die Anlauf­stel­le, die das Modell „Ler­nen durch Enga­ge­ment“ in der Regi­on för­dern und ver­brei­ten will.

Wel­che Pro­jek­te bis­her umge­setzt wur­den, dar­über bie­tet eine Gale­rie am Frei­tag, 24. Novem­ber, im neu­en „Büro für Ideen“ in den Thea­ter­gas­sen 9 in Bam­berg einen locke­ren Über­blick. Von 9 bis 13 Uhr bie­tet Pro­jekt­ko­or­di­na­tor David Klan­ke eine offe­ne Sprech­stun­de an. Leh­re­rin­nen und Leh­rer sowie Ver­ei­ne und Initia­ti­ven aus der Regi­on kön­nen sich bei ihm infor­mie­ren oder ihre Pro­jekt­ideen besprechen.

„Ler­nen durch Enga­ge­ment“ beschreibt ein Unter­richts­prin­zip, das Ver­ei­ne und Initia­ti­ven einer Kom­mu­ne direkt mit Schul­klas­sen in Kon­takt bringt. Die Schü­le­rin­nen und Schü­ler set­zen im Unter­richt prak­ti­sche Auf­ga­ben um, mit denen sie die Arbeit der Ehren­amt­li­chen unter­stüt­zen. Die Inhal­te der Pro­jek­te ent­spre­chen dem Lehr­plan einer Schu­le. „Ler­nen durch Enga­ge­ment“ ermög­licht auf die­se Wei­se pra­xis­taug­li­che Bil­dung und bringt jun­gen Men­schen unkom­pli­ziert und nie­der­schwel­lig Ehren­amt und bür­ger­schaft­li­ches Enga­ge­ment nahe.

Etli­che Pro­jek­te wur­den inzwi­schen ver­wirk­licht. Als Leucht­turm darf das Vor­ha­ben einer 10. Klas­se am Bam­ber­ger Maria-Ward-Gym­na­si­um gel­ten. Sie ent­wickel­te für die Bam­ber­ger Natur­freun­de ein neu­es Kon­zept für deren Schul­land­heim. Die Idee des „Ler­nen durch Enga­ge­ment“ erfreut sich inzwi­schen in der Regi­on gro­ßer Beliebt­heit; die Anlauf­stel­le erhält fort­lau­fend Anfra­gen sowohl von Schu­len als auch Vereinen.

Der­zeit wird die Anlauf­stel­le geför­dert durch das Bun­des­mi­ni­ste­ri­um für Fami­lie, Senio­ren, Frau­en und Jugend im Rah­men des „Zukunfts­pa­kets für Bewe­gung, Kul­tur und Gesund­heit“ der Deut­schen Kin­der- und Jugendstiftung.