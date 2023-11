Bay­ern­werk ehrt Lia Rebec­ca Frisch­holz als Wis­sen­schafts­preis­trä­ge­rin – Über­tra­gung online und im Fernsehen

Wis­sen­schaft im Fokus: Am Don­ners­tag, 16. Novem­ber, um 19 Uhr ver­gibt die Bay­ern­werk AG (Bay­ern­werk) wie­der den Baye­ri­schen Kul­tur­preis. In der Spar­te Wis­sen­schaft erhal­ten 33 Absol­ven­tin­nen und Absol­ven­ten sowie Dok­to­ran­din­nen und Dok­to­ran­den baye­ri­scher Hoch­schu­len, Uni­ver­si­tä­ten und Kunst­hoch­schu­len den begehr­ten Preis. Auch Lia Rebec­ca Frisch­holz, Absol­ven­tin der Hoch­schu­le für ange­wand­te Wis­sen­schaf­ten Hof, wird für ihre wis­sen­schaft­li­che Lei­stung geehrt.

Die in Leip­zig leben­de Lia Rebec­ca Frisch­holz wird für ihre Master­ar­beit im Stu­di­en­gang Infor­ma­tik geehrt. In ihrer Arbeit geht es um die Aus­wir­kung von Text­feh­lern wie zum Bei­spiel Recht­schreib­feh­lern auf die Qua­li­tät von künst­li­cher Intel­li­genz. Die Preis­ver­lei­hung wird ab 19 Uhr live aus den Münch­ner Eis­bach Stu­di­os über­tra­gen. Inter­es­sier­te kön­nen sie online oder im Lokal­fern­se­hen sehen. Den Preis in der Spar­te Wis­sen­schaft erhal­ten neben Lia Rebec­ca Frisch­holz 32 wei­te­re Absol­ven­tin­nen und Absol­ven­ten baye­ri­scher Hoch­schu­len, Kunst­hoch­schu­len und Uni­ver­si­tä­ten. In der Spar­te Kunst geht die Aus­zeich­nung an die Schrift­stel­le­rin Rita Falk, an die Hip-Hop-Band „dicht und ergrei­fend“, die Künst­ler und Kunst­för­de­rer Michae­la und Bru­no Wank, den Chef­di­ri­gen­ten der Bam­ber­ger Sym­pho­ni­ker Jakub Hrůša sowie die Künst­le­rin Adi­dal Abou-Cha­mat. Den Baye­ri­schen Kul­tur­preis ver­leiht das Bay­ern­werk in Part­ner­schaft mit dem Baye­ri­schen Staats­mi­ni­ste­ri­um für Wis­sen­schaft und Kul­tur. Mar­kus Blu­me, Staats­mi­ni­ster für Wis­sen­schaft und Kul­tur, über­gibt im Rah­men der Ver­an­stal­tung auch einen zusätz­li­chen Sonderpreis.

Ein­blick in künst­li­che Intelligenz

Künst­li­che Intel­li­genz (KI) hat bereits jetzt einen hohen Ein­fluss auf unse­re Gesell­schaft. Lia Rebec­ca Frisch­holz unter­sucht in ihrer Master­ar­beit den Ein­fluss von Text­feh­lern wie Recht­schrei­bung, Gram­ma­tik oder Zei­chen­set­zung auf die Qua­li­tät von künst­li­cher Intel­li­genz. Die Ergeb­nis­se: Mit Recht­schreib­feh­lern hat eine KI die größ­ten Schwie­rig­kei­ten, bei feh­len­den Satz­zei­chen ist das Ver­ständ­nis trotz­dem sehr hoch. Auch den Ein­fluss von Eigen­hei­ten der digi­ta­len Kom­mu­ni­ka­ti­on wie Emo­jis und Abkür­zun­gen hat die For­sche­rin in ihrer Abschluss­ar­beit untersucht.

Bega­bung, Mut und Kreativität

„Wir leben in einer Zeit mit neu­en Auf­ga­ben und Her­aus­for­de­run­gen. Um sich die­sen zu stel­len, braucht es von uns allen den Mut zu Neu­em und zu Ver­än­de­run­gen. Ent­schei­den­de Impul­se schenkt uns neben der Kunst die Wis­sen­schaft. Die dies­jäh­ri­gen Preis­trä­ge­rin­nen und Preis­trä­ger aus der Hoch­schul­land­schaft lie­fern wie­der mal ein Feu­er­werk der Wis­sen­schaf­ten. Das ist beein­druckend. Mit unse­rer Aus­zeich­nung wol­len wir alle dazu moti­vie­ren, ihren Weg ambi­tio­niert wei­ter­zu­ge­hen“, sagt Dr. Egon Leo West­phal, Vor­stands­vor­sit­zen­der der Bay­ern­werk AG.

Der Baye­ri­sche Kunst- und Wis­sen­schafts­mi­ni­ster Mar­kus Blu­me betont: „33 neue Ster­ne am baye­ri­schen For­schungs­him­mel: Die Preis­trä­ger bele­ben mit ihrem Ideen­reich­tum unse­ren Wis­sen­schafts­stand­ort. Hier zeigt sich: Unse­re Hoch­schu­len sind Talent- und Inno­va­ti­ons­chmie­den. Allen Absol­ven­tin­nen und Absol­ven­ten wün­sche ich das Beste für ihren Lebens­weg. Machen Sie wei­ter so – Sie sind die Zukunft unse­res Landes!“

In der Spar­te Wis­sen­schaft wer­den die besten Absol­ven­tin­nen und Absol­ven­ten der 33 staat­li­chen Hoch­schu­len Bay­erns geehrt. Die Prei­se in der Spar­te Wis­sen­schaft wer­den mit jeweils 2.000 Euro hono­riert. Alle Preis­trä­ge­rin­nen und Preis­trä­ger erhal­ten die von dem Schwan­dor­fer Bild­hau­er Peter May­er geform­te Bron­ze­sta­tue „Gedan­ken­blitz“. Wäh­rend eine Fach­ju­ry die fünf Kunst­preis­trä­ge­rin­nen und ‑preis­trä­ger aus­wählt, benen­nen die staat­li­chen baye­ri­schen Hoch­schu­len, Kunst­hoch­schu­len und Uni­ver­si­tä­ten ihre besten Absol­ven­tin­nen und Absol­ven­ten sowie Dok­to­ran­din­nen und Doktoranden.

Kul­tur­preis­ver­lei­hung am 16. Novem­ber, 19:00 Uhr, im Stream und im loka­len TV

Der Kul­tur­preis Bay­ern soll eine Büh­ne für die Kunst und Wis­sen­schaft Bay­erns sein. Neben der Aus­zeich­nung der Preis­trä­ge­rin­nen und Preis­trä­ger sor­gen auch die Live-Auf­trit­te von den Pia­ni­sten Lea­ti­tia & Phil­ip Hahn, der Kaba­ret­ti­stin Christl Sit­ten­au­er, der Künst­le­rin LOI und dem Musi­ker Kam­rad für ein run­des Unter­hal­tungs­pro­gramm und machen die Ver­an­stal­tung zu einem beson­de­ren Abend. Den Abend mode­riert Nina Sonnenberg.

Inter­es­sier­te sehen die Kul­tur­sen­dung live um 19 Uhr auf Ober­pfalz TV, Nie­der­bay­ern TV, TVA Ost­bay­ern, TV Main­fran­ken, TV Ober­fran­ken, Fran­ken Fern­se­hen, Mün­chen TV, Ingol­stadt TV, RFO – Regio­nal Fern­se­hen Ober­bay­ern, Regio TV Schwa­ben, Augs­burg TV und All­gäu TV, im Stream unter https://​bay​ern​werk​-live​.de/​k​u​l​t​u​r​p​r​e​i​s​-​b​a​y​e​rn/ oder auf den Social-Media-Kanä­len des Bayernwerks.