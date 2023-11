Am ver­gan­ge­nen Sams­tag­abend stand der näch­ste har­te Brocken der Bay­ern­li­ga Nord Spit­ze für den ATS Kulm­bach an. Beim Aus­wärts­spiel gegen die BG Lit­zen­dorf in neu gebau­ter Bas­ket­ball­hal­le ging es dar­um die guten Erkennt­nis­se aus den letz­ten Spie­len mit­zu­neh­men und wei­ter umzusetzen.

Die Jungbauer-„Fünf“ star­te­te auch sehr gut ins Spiel und erar­bei­te­te sich so früh eine klei­ne Füh­rung mit 2–5 nach 4 gespiel­ten Minu­ten. Dann kamen die unge­schla­ge­nen Gast­ge­ber bes­ser ins Spiel und dreh­ten die­ses das erste mal in Minu­te 6. Bis zum Vier­tel­en­de konn­ten Sie den Stand auf 21–16 erhöhen.

In Vier­tel 2 ging es mit einem offe­nen Schlag­ab­tausch mun­ter wei­ter. Der ATS wir hier gera­de durch sei­ne gefähr­li­chen Schüt­zen von außen erfolg­reich. Ramon Arlt und Tim Koths dreh­ten das Spiel mit jeweils erfolg­rei­chen 3‑Punk­te-Wür­fen. 21–22. Die­sen Vor­sprung konn­te man bis zur 16. Minu­te auf 4 Punk­te aus­bau­en. Danach waren aller­dings wie­der die Haus­her­ren am Zug. Der Vor­sprung schmolz dahin und mit der Schluss­si­re­ne zur Pau­se konn­ten die­se mit einem frag­wür­di­gen Tref­fer (die Spiel­uhr war ver­mut­lich bereits abge­lau­fen) auf 38–34 ausbauen.

Im drit­ten Abschnitt konn­te der ATS anfangs noch gut mit­hal­ten. Ver­ein­stops­corer Niklas Jung­bau­er setz­te sich immer wie­der erfolg­reich durch. Ab Minu­te 24 war dann lei­der so all­mäh­lich der Bann gebro­chen. Die Mann­schaft aus dem Bam­ber­ger Land­kreis fand immer bes­ser in ihre Syste­me und konn­te immer wie­der erfolg­reich sco­ren. Dem ATS gelan­gen immer wie­der erfolg­rei­che Kör­be, aber der Vor­sprung des Tabel­len­füh­rers wuchs bis Vier­tel­en­de trotz­dem auf 9 Punk­te an. 59–50.

Im letz­ten Vier­tel woll­ten die Jung­bau­er­schütz­lin­ge noch nicht auf­stecken und war­fen alles in die Waag­scha­le. Jedoch wuchs der Vor­sprung trotz­dem wei­ter an. Mit­te des Vier­tels muss­te der Kulm­ba­cher Coach noch­mal eine Aus­zeit neh­men, da die Lit­zen­dor­fer auf 69–54 erhöh­ten. Nun ging es noch Scha­dens­be­gren­zung zu lei­sten. Aller­dings ging hier auch lei­der das Wurf­glück und die Kon­zen­tra­ti­on aus. Am Ende muss man sich lei­der mit einem 74–60 zufrie­den geben. Kapi­tän Brown fand hier danach auch die rich­ti­gen Wor­te: „wir haben heu­te lei­der unse­ren Job nicht gemacht. Aber unser Kampf­geist ist noch lan­ge nicht erlo­schen. In den näch­sten Wochen arbei­ten wir wei­ter an unse­ren Män­geln und wol­len bald den Abwärts­trend stoppen!“

ATS Kulm­bach Bas­ket­ball: David Brown (2 Punk­te / 0 Drei­er), Mat­thi­as Hansl, Tim Koths (15/2), Alex Schwa­ben­land, Niklas Jung­bau­er (19), Ramon Arlt (11/3), Paul Schwa­ben­land, Mar­cus Malla­nik (9/1), Leo­nard Mit­chell (4)