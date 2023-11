Auf­grund von Arbei­ten an der Strom­ver­sor­gung wird in der Zeit vom 13.11.2023 bis vor­aus­sicht­lich 01.12.2023 die Kreis­stra­ße LIF16 in der Orts­durch­fahrt Gößmitz im Bereich zwi­schen den Anwe­sen Gößmitz 16 und Gößmitz 23 voll­stän­dig für den Ver­kehr gesperrt. Die Umlei­tung erfolgt über Lahm, Ober­lang­heim, Ützing und umgekehrt.

Die Bevöl­ke­rung wird gebe­ten, sich auf die Ein­schrän­kung einzustellen.