Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Lang­fin­ger in Ham­burg geschnappt

BAM­BERG. In der Nacht von Sams­tag auf Sonn­tag wur­den aus einem in der Lud­wig­stra­ße gepark­ten Pkw ein Mobil­te­le­fon, ein Geld­beu­tel sowie meh­re­re Klei­dungs­stücke und Son­nen­bril­len ent­wen­det. Der Ent­wen­dungs­scha­den wird auf rund 870 Euro geschätzt. Nach­dem zunächst kei­ne Hin­wei­se auf einen mög­li­chen Täter vor­han­den waren, konn­ten am frü­hen Mon­tag­mor­gen zwei Ver­däch­ti­ge in Ham­burg fest­ge­nom­men wer­den. Die bei­den lenk­ten den Ver­dacht auf sich, nach­dem bei ihnen wäh­rend einer Kon­trol­le am Bahn­hof meh­re­re der in Bam­berg gestoh­le­nen Gegen­stän­de auf­ge­fun­den wur­den. Sie müs­sen sich nun wegen des beson­ders schwe­ren Falls des Dieb­stahls verantworten.

Wer­be­schild von Unbe­kann­tem beschädigt

BAM­BERG. Im Zeit­raum zwi­schen Don­ners­tag, 19:00 Uhr, und Sams­tag, 09:00 Uhr, wur­de in der Franz-Lud­wig-Stra­ße das Wer­be­schild eines dort ansäs­si­gen Geschäfts beschä­digt. Der ange­rich­te­te Sach­scha­den wird von der Poli­zei auf etwa 600 Euro beziffert.

Täter­hin­wei­se nimmt die PI Bam­berg-Stadt unter Tel.: 0951/9129–210 entgegen.

Ange­brann­tes Essen ruft Feu­er­wehr auf den Plan

BAM­BERG. Die Feu­er­wehr hielt ein Mann am Sonn­tag­nach­mit­tag in der Schüt­zen­stra­ße auf Trapp. Der Grund für die in sei­ner Woh­nung aus­ge­lö­ste Brand­mel­de­an­la­ge konn­te jedoch schnell gefun­den wer­den. Feu­er­wehr und Poli­zei tra­fen den 47-Jäh­ri­gen stark alko­ho­li­siert und schla­fend in sei­ner Woh­nung an, wäh­rend sein ange­brann­tes Essen auf dem Herd star­ken Rauch ver­ur­sach­te. Die Brand­ge­fahr konn­te durch die Feu­er­wehr gebannt und alle Betei­lig­ten unver­letzt aus dem Ein­satz ent­las­sen werden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Land

Sach­be­schä­di­gun­gen

BREI­TEN­GÜSS­BACH. Ver­mut­lich bereits am Wochen­en­de vom 28. und 29. Okto­ber kam es im Bereich Unte­res Gehäu (Wald­ge­biet) an der Disc­golf­an­la­ge zu einer Sach­be­schä­di­gung. Unbe­kann­te beschä­dig­ten zwei Kör­be und ris­sen ein Hin­weis­schild ab. Der Sach­scha­den beläuft sich auf ca. 100 Euro.

Zeu­gen, die Hin­wei­se zur Tat geben kön­nen, wer­den gebe­ten sich unter 0951/9129–310 bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land zu melden.

HIRSCHAID. Im Zeit­raum von Frei­tag­mit­tag, 3. Novem­ber, bis Mon­tag­vor­mit­tag, 6. Novem­ber, beschä­dig­te in der Sigis­mund­stra­ße ein Unbe­kann­ter einen schwar­zen Pkw, VW/​Polo. Hier­bei wur­de der lin­ke Front­schei­ben­wi­scher abge­bro­chen und die Motor­hau­be leicht beschä­digt. Der Sach­scha­den beträgt ca. 500 Euro.

Wer Beob­ach­tun­gen zur Tat gemacht hat, möch­te sich bit­te an die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land 0951/9129–310 wenden.

Ver­kehrs­un­fäl­le

Zap­fen­dorf. An der Kreu­zung Ober­lei­ter­ba­cher Stra­ße – Ring­stra­ße ereig­ne­te sich am Sonn­tag­abend ein Ver­kehrs­un­fall. Ein 20-Jäh­ri­ger woll­te mit einem Pkw, Audi/​A4, die Kreu­zung gera­de­aus über­que­ren und über­sah den von rechts kom­men­den bevor­rech­tig­ten 23-Jäh­ri­gen mit einem Pkw, BMW/SUV. Durch den Zusam­men­stoß ent­stand am Audi ein Front­scha­den rechts in Höhe von ca. 7.000 Euro und am BMW links in Höhe von ca. 5.000 Euro. Bei­de Fahr­zeu­ge waren nicht mehr fahr­be­reit und muss­ten abge­schleppt werden.

Ver­kehrs­un­fall­fluch­ten

HALL­STADT. Am Sonn­tag ereig­ne­te sich zwi­schen 14.00 Uhr und 23.00 Uhr im Kem­mer­ner Weg ein Unfall mit Fah­rer­flucht. Ein Unbe­kann­ter tou­chier­te einen schwar­zen Pkw, Skoda/​Fabia, der am rech­ten Fahr­bahn­rand geparkt war, am Kot­flü­gel vor­ne links. Bemerkt wur­de der Unfall, da ein Zet­tel an der Wind­schutz­schei­be ange­bracht war, auf dem ein Zeu­ge auf den Scha­den auf­merk­sam mach­te. Der Unfall­ver­ur­sa­cher hin­ter­ließ gel­be Lack­split­ter und einen Sach­scha­den in Höhe von ca. 2.000 Euro.

Zeu­gen, die Hin­wei­se zum Unfall geben kön­nen, wer­den gebe­ten sich unter 0951/9129–310 bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land zu melden.

Son­sti­ges

LIT­ZEN­DORF. Am Sonn­tag fuhr ein 23-Jäh­ri­ger mit einem Pkw, VW/​Golf, von Lit­zen­dorf zur Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land. In der Wache konn­te bei dem Mann star­ker Alko­hol­ge­ruch fest­ge­stellt wer­den. Ein durch­ge­führ­ter Test ergab einen Wert von 0,50 Pro­mil­le. Der Fah­rer hat mit einem Buß­geld und einem Fahr­ver­bot zu rechnen.

BUT­TEN­HEIM. In der Nacht von Frei­tag auf Sams­tag um 00:45 Uhr geriet ein Bewoh­ner der dor­ti­gen Asyl­be­wer­ber­un­ter­kunft mit ande­ren Bewoh­nern in Streit. Es konn­te durch die Poli­zei für Ruhe gesorgt wer­den, sodass es zu kei­nen Straf­ta­ten kam.

Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Bamberg

Beim Ein­fah­ren in die Auto­bahn die Vor­fahrt missachtet

Scheß­litz. Am Sonn­tag­nach­mit­tag woll­te die 81-jäh­ri­ge Fah­re­rin eines VW an der Anschluss­stel­le Scheß­litz auf die A73 in Rich­tung Bam­berg auf­fah­ren. Dabei über­sah sie lei­der den Ford eines 39-jäh­ri­gen auf der Haupt­fahr­bahn. Glück­li­cher­wei­se wur­de nie­mand ver­letzt und auch die Autos blie­ben fahr­be­reit. Der Gesamt­scha­den wird auf 14.000 Euro geschätzt.

Nach Ent­zug kei­nen neu­en Füh­rer­schein bean­tragt und trotz­dem am Steuer

Forch­heim. Bereits Ende Okto­ber kon­trol­lier­te eine Strei­fe der Ver­kehrs­po­li­zei an einem spä­ten Abend einen Toyo­ta, der in Forch­heim unter­wegs war. Der 48-jäh­ri­ge Fah­rer hat­te damals einen ost­eu­ro­päi­schen Füh­rer­schein (Nicht-EU-Land) vor­ge­zeigt, wel­cher für eini­ge Zeit ent­zo­gen wor­den war. Aller­dings hat­te die Sperr­frist für die Ent­zug bereits eini­ge Mona­te zuvor bereits geen­det. Mehr Aus­künf­te konn­ten zu die­sen Zeit­punkt nicht in Erfah­rung gebracht wer­den. Spä­te­re Recher­chen über die Ämter ergab, dass er in Deutsch­land nicht mehr Fah­ren darf und hier kei­ne neue Fahr­erlaub­nis mehr bean­tragt hat­te. Die­ses Ver­säum­nis zieht lei­der eine Straf­an­zei­ge wegen Fah­rens ohne Fahr­erlaub­nis nach sich. Der Mann wur­de nach­träg­lich dar­über infor­miert, dass er sich schleu­nigst um eine Fahr­erlaub­nis in der EU bemü­hen muss und bis dahin nicht mehr fah­ren darf.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bayreuth-Stadt

Mit Alko­hol und ohne Führerschein

BAY­REUTH. Alko­ho­li­siert und ohne Füh­rer­schein war Sams­tag­nacht ein 44-Jäh­ri­ger mit sei­nem Auto im Stadt­ge­biet unter­wegs. Zivil­be­am­te der Zen­tra­len Ein­satz­dien­ste Bay­reuth kon­trol­lier­ten den Mann, been­de­ten die Fahrt und lei­te­ten ein Ermitt­lungs­ver­fah­ren ein.

Kurz vor 20.30 Uhr geriet der Mann mit sei­nem Wagen in eine Kon­trol­le. Hier­bei stell­ten die Beam­ten deut­li­che Anzei­chen von Alko­hol­kon­sum fest. Ein durch­ge­führ­ter Schnell­test ergab einen Wert von über 1,1 Pro­mil­le, wor­auf­hin eine Blut­ent­nah­me ange­ord­net wer­den muss­te. Die wei­te­ren Ermitt­lun­gen erga­ben, dass der Slo­wa­ke auch nicht im Besitz einer erfor­der­li­chen Fahr­erlaub­nis ist. Die Fahr­zeug­schlüs­sel stell­ten die Poli­zi­sten sicher. Den Mann erwar­tet ein Ermitt­lungs­ver­fah­ren wegen Trun­ken­heit im Ver­kehr sowie Fah­ren ohne Fahrerlaubnis.

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

Fahr­rad­dieb­stahl

Kirch­eh­ren­bach. Ein noch unbe­kann­ter Täter ent­wen­de­te in der Zeit von Sams­tag­nach­mit­tag bis Sonn­tag­mit­tag in Kirch­eh­ren­bach ein Fahr­rad der Mar­ke „Bulls/​Sharptail“. Der 12-jäh­ri­ge Eigen­tü­mer hat­te das schwar­ze Moun­tain­bike zuvor am Fahr­rad­stell­platz des Bahn­hofs, mit einem Zah­len­schloss gesi­chert, abge­stellt. Bei der Rück­kehr stell­te er fest, dass das Rad ent­wen­det wur­de sowie die dar­an befind­li­che Trink­fla­sche zer­stört und das Fahr­rad­schloss geknackt wur­de. Es ent­stand ein Ent­wen­dungs­scha­den in Höhe von 250 EUR. Die Poli­zei Eber­mann­stadt hat die Ermitt­lun­gen auf­ge­nom­men und bit­tet um Zeu­gen­hin­wei­se vom genann­ten Tatzeitraum.

Gara­ge auf­ge­bro­chen und Fahrraddiebstahl

Igens­dorf. In der Nacht von Sams­tag auf Sonn­tag wur­de „In der Walch“ die Sei­ten­tü­re einer Gara­ge durch einen bis­lang unbe­kann­ten Täter auf­ge­bro­chen. Hier­bei wur­de die im Gar­ten­haus depo­nier­te Har­ke zu Hil­fe genom­men. Beim Auf­he­beln brach der Schließ­rie­gel des Schlos­ses und der Tür­rah­men wur­de erheb­lich defor­miert. Ent­wen­det wur­de bei der Akti­on nichts. Es ent­stand jedoch ein Sach­scha­den in Höhe von 300 EUR. Wer hier in der Zeit von Sams­tag­abend bis Sonn­tag­mor­gen etwas beob­ach­ten konn­te, wird gebe­ten sich mit der Poli­zei Eber­mann­stadt in Ver­bin­dung zu setzen.

Wei­ter­hin wur­de „Am Kat­zen­berg“ in der Zeit von Frei­tag­abend bis Sonn­tag­mit­tag ein schwar­zes Fahr­rad der Mar­ke „Dyna­mics, Typ Speed Cross“ mit schwarz/​weißem Sat­tel aus einer Gara­ge ent­wen­det. Zutritt ver­schaff­te sich der eben­falls unbe­kann­te Täter ver­mut­lich durch die nicht ver­schlos­se­ne Sei­ten­tü­re. Bei die­ser Tat ent­stand ein Ent­wen­dungs­scha­den in Höhe von 400 EUR. Auch hier­zu bit­tet die Poli­zei­in­spek­ti­on Eber­mann­stadt um Zeugenhinweise.

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Unfall­fluch­ten

Eggols­heim. Zwi­schen Sams­tag­nach­mit­tag, 16:45 Uhr, und Sonn­tag­mor­gen, 08:00 Uhr, tou­chier­te ein bis­lang Unbe­kann­ter den Gar­ten­zaun eines Anwe­sens In der Au. Obwohl dadurch ein Sach­scha­den in Höhe von etwa 250.- EUR ent­stan­den war, ent­fern­te sich der Ver­ur­sa­cher unmit­tel­bar ohne wei­te­re Ver­an­las­sung von der Unfall­stel­le. Zeu­gen­hin­wei­se nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim ent­ge­gen (Tel.: 09191/7090–0).

Son­sti­ges

Forch­heim. Ein bis­lang unbe­kann­ter Täter beschä­dig­te das Leicht­kraft­rad eines 56-Jäh­ri­gen, indem er die­ses gewalt­sam umwarf. Am Zwei­rad, das in der Serl­ba­cher Stra­ße geparkt war, ent­stand ein Sach­scha­den in Höhe von etwa 500.- EUR. Zeu­gen, die im Zeit­raum zwi­schen Sams­tag­abend, 18:00 Uhr, und Sonn­tag­mor­gen, 08:25 Uhr, ent­spre­chen­de Beob­ach­tun­gen gemacht haben, wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim in Ver­bin­dung zu set­zen (Tel.: 09191/7090–0).

Poli­zei­in­spek­ti­on Lichtenfels

Zwei fuh­ren zu schnell

LICH­TEN­FELS. Am Frei­tag­mor­gen führ­ten Beam­te der Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels in der Wit­tels­ba­cher­stra­ße eine Laser­kon­trol­le durch. Hier­bei muss­ten sie zwei Ver­kehrs­teil­neh­mer bean­stan­den. Der Schnell­ste fuhr bei erlaub­ten 30 km/​h mit 47 km/​h in die Kon­troll­stel­le. Nach Beglei­chung des hier­für fäl­li­gen Ver­war­nungs­gel­des in Höhe von 50 Euro durf­te die­ser sei­ne Fahrt fortsetzen.

Vor­fahrt missachtet

LICH­TEN­FELS. Etwa 700 Euro Sach­scha­den ist die Bilanz eines Ver­kehrs­un­falls, der sich am Sonn­tag­abend an der Ein­mün­dung Lau­ers­berg / Fried­rich-Ebert-Stra­ße ereig­ne­te. Ein 29-Jäh­ri­ger kam vom Lau­ers­berg und bog mit sei­ner Piag­gio APE in die Fried­rich-Ebert-Stra­ße ein. Hier­bei miss­ach­te­te er die Vor­fahrt eines 18-jäh­ri­gen VW-Fah­rers. Die­ser konn­te nicht mehr recht­zei­tig brem­sen und stieß gegen die Lade­flä­che des Piag­gio. Ver­letzt wur­de bei dem Unfall niemand.

Im Über­hol­ver­bot über­holt – Unfall verursacht

BAD STAF­FEL­STEIN, LKR. LICH­TEN­FELS. Am Sonn­tag­nach­mit­tag, gegen 13.50 Uhr, befuhr eine 19-Jäh­ri­ge mit ihrem Ford die Staats­stra­ße 2204 von Bad Staf­fel­stein in Rich­tung Schwab­thal und woll­te an der Auto­bahn­auf­fahrt in Rich­tung Lich­ten­fels abbie­gen. Hier über­hol­te sie, trotz Über­hol­ver­bot, ein schwar­zer Pkw. Die jun­ge Ford-Fah­re­rin ver­riss dar­auf­hin das Lenk­rad und tou­chier­te die Leit­plan­ke, sodass ein Scha­den von mehr als 5.000 Euro ent­stand. Der Unfall­ver­ur­sa­cher fuhr davon, ohne sei­nen Pflich­ten als Unfall­be­tei­lig­ter nach­zu­kom­men. Zeu­gen der Ver­kehrs­un­fall­flucht oder der Ver­ur­sa­cher selbst wer­den gebe­ten, sich unter der Tele­fon­num­mer 09571/9520–0 mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels in Ver­bin­dung zu setzen.