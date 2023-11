SEß­LACH, LKR. COBURG. Frei­tag­nacht bra­chen Unbe­kann­te einen Ziga­ret­ten­au­to­ma­ten im Seß­la­cher Orts­teil Die­ters­dorf auf. Unweit davon fan­den Poli­zei­be­am­te einen wei­te­ren gestoh­le­nen Auto­ma­ten. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Coburg ermit­telt und bit­tet um Hin­wei­se aus der Bevölkerung.

Am Sams­tag in den frü­hen Mor­gen­stun­den, gegen 3.45 Uhr, hat­te eine Zeu­gin vier Unbe­kann­te über­rascht, als die­se gera­de einen Ziga­ret­ten­au­to­ma­ten in der Schul­stra­ße in Die­ters­dorf auf­bra­chen. Die Täter ergrif­fen sofort die Flucht und fuh­ren mit einem Klein­wa­gen in hel­ler Far­be davon. Sie hin­ter­lie­ßen einen Sach­scha­den in Höhe von zir­ka 500 Euro. Was die Män­ner erbeu­ten konn­ten, ist der­zeit noch nicht bekannt.

Eine Poli­zei­strei­fe stieß im Rah­men der sofort ein­ge­lei­te­ten Fahn­dung auf einen wei­te­ren Ziga­ret­ten­au­to­ma­ten in einem Wald­stück zwi­schen Gemünda und Mug­gen­bach. Die­ser wur­de bereits zuvor im Gan­zen gestoh­len und ausgeräumt.

Die Kri­mi­nal­po­li­zei Coburg hat die Ermitt­lun­gen auf­ge­nom­men und sucht nach Zeu­gen. Wer kann Anga­ben zum Auto­ma­ten­auf­bruch in der Die­ters­dor­fer Schul­stra­ße oder zum gefun­de­nen Auto­ma­ten im Wald machen?