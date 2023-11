In die­sem Jahr laden 47 Markt­stän­de am Max­platz und Grü­nen Markt frei­tags und sams­tags län­ger zum Bum­meln ein

Auf dem Bam­ber­ger Weih­nachts­markt sorgt in die­sem Jahr erst­mals eine zehn Meter hohe Weih­nachts­py­ra­mi­de an der Ecke zum Grü­nen Markt für beson­ders fest­li­che Stim­mung am Max­platz. Der gro­ße Weih­nachts­baum wird dafür etwas zen­tra­ler zwi­schen den Stän­den auf­ge­stellt. Dort fin­det am Diens­tag, 28. Novem­ber 2023, um 18 Uhr die Eröff­nung mit Ober­bür­ger­mei­ster Andre­as Star­ke, Christ­kind Patri­zia Engert, den Markt­kauf­leu­ten und Schau­stel­lern statt. Für den musi­ka­li­schen Rah­men sor­gen die Don-Bos­co-Musi­kan­ten und der Kin­der­chor der Rupprechtschule.

Bis 23. Dezem­ber laden in die­sem Jahr 47 Markt­stän­de zum vor­weih­nacht­li­chen Bum­meln und Genie­ßen ein. Die­ses Mal ist dies auch län­ger mög­lich: Der Weih­nachts­markt hat frei­tags und sams­tags jeweils von 9.30 Uhr bis 21 Uhr geöff­net. Mon­tags bis don­ners­tags bleibt es bei den bewähr­ten Öff­nungs­zei­ten von 9.30 Uhr bis 20 Uhr, eben­so an den Sonn­ta­gen, an denen die Stän­de von 11 Uhr bis 20 Uhr offen haben. An der Lan­gen Ein­kaufs­nacht am Sams­tag, 9. Dezem­ber 2023, kann sogar bis 23 Uhr gebum­melt werden.