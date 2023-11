Bam­ber­ger Inter­kul­tu­rel­le Wochen stie­ßen auf hohe Resonanz

Der Migran­tin­nen und Migran­ten­bei­rat orga­ni­siert seit 28 Jah­ren die inter­kul­tu­rel­len Wochen in Bam­berg. Mit dem gemein­sa­men Enga­ge­ment zahl­rei­cher Ver­ei­ne, Initia­ti­ven, Insti­tu­tio­nen und Kul­tur­schaf­fen­den waren auch in die­sem Jahr die Inter­kul­tu­rel­len Wochen von 21. Sep­tem­ber bis zum 9. Novem­ber in Bam­berg wie­der ein gro­ßer Erfolg. Mit viel­fäl­ti­gen Ange­bo­ten in den Akti­ons­wo­chen wur­den die gan­ze Stadt Bam­berg und der Land­kreis zu Räu­men für kul­tu­rel­le Viel­falt, für Dia­log und Aus­tausch, für respekt­vol­les und gleich­be­rech­tig­tes Mit­ein­an­der sowie für gesell­schaft­li­chen Zusammenhalt.

„Ein fried­li­ches Zusam­men­le­ben aller Men­schen in unse­rer Gesell­schaft kann nur durch respekt­vol­le Begeg­nung und Aus­tausch zwi­schen allen Kul­tu­ren, Reli­gio­nen und Natio­nen gelin­gen. Gera­de in Kri­sen­zei­ten wie jetzt ist es wich­tig, dass wir im Den­ken und Her­zen offen­blei­ben, um kei­ne Räu­me der Demo­kra­tie­feind­lich­keit, dem Hass und Ras­sis­mus aber auch nicht der Aus­gren­zung zu überlassen.

Wir bedan­ken uns bei allen Bam­ber­ger Bür­ge­rin­nen und Bür­ger, Insti­tu­tio­nen und Initia­ti­ven, die Ver­an­stal­tun­gen ange­bo­ten haben oder mit ihrer Teil­nah­me sie berei­chert haben. Unser Dank gilt auch dem Schirm­herrn der Wochen, dem Ober­bür­ger­mei­ster Star­ke. Wir hof­fen auch in der Zukunft gemein­sam die­sen Weg wei­ter­ge­hen zu kön­nen“, so Mitra Sha­ri­fi und Dr. Mar­co Depiet­ri, Vor­sit­zen­de des MiB.