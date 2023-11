Gey­ers­wörth­steg wird geprüft

Voll­sper­rung am 14. Novem­ber 2023 von 8.30 Uhr bis 16 Uhr

Am Gey­ers­wörth­steg steht eine regu­lä­re Brücken­haupt­prü­fung an. Am Diens­tag, 14. Novem­ber, wird zu die­sem Zweck ein Hub­stei­ger auf der Brücke ein­ge­setzt, sodass Geh- und Rad­ver­kehr wäh­rend der Brücken­prü­fung nicht mög­lich ist. Die Voll­sper­rung der Brücke dau­ert von ca. 8.30 Uhr bis ca. 16 Uhr. Alter­na­ti­ven sind die Obe­re Brücke und die Unte­re Mühlbrücke.