Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

Ein­bruch in Mehrfamilienhaus

COBURG. Sams­tag­abend ver­schaff­ten sich Unbe­kann­te Zutritt zu einer Woh­nung eines Mehr­fa­mi­li­en­hau­ses und erbeu­te­ten Gegen­stän­de im Wert eines nied­ri­gen vier­stel­li­gen Euro­be­tra­ges. Die Kri­po Coburg ermittelt.

In den Abend­stun­den zwi­schen 18.30 Uhr und 22.45 Uhr dran­gen die Täter gewalt­sam in die Woh­nung in der Alex­an­dri­nen­stra­ße ein und nah­men meh­re­re elek­tro­ni­sche Wert­ge­gen­stän­de mit.

Wer hat zur Tat­zeit ver­däch­ti­ge Per­so­nen oder Fahr­zeu­ge in der Alex­an­dri­nen­stra­ße bemerkt? Die Kri­mi­nal­po­li­zei Coburg bit­tet um Hin­wei­se unter der Tel.-Nr. 09561/645–0.

Bezie­hungs­en­de mit Schlägen

Am Frei­tag been­de­te eine jun­ge Frau eine drei­jäh­ri­ge Bezie­hung. Als die bei­den Ex-Part­ner zufäl­lig an einem Schnell­re­stau­rant in Coburg auf­ein­an­der tra­fen ent­wickel­te sich ein Streit. Dabei schlug der Mann sei­ne Expart­ne­rin mit der Faust ins Gesicht. Auch soll der Ex-Part­ner die Frau mit unflä­ti­gen Aus­drücken belei­digt haben. Nun erwar­tet den Mann eine Straf­an­zei­ge wegen Kör­per­ver­let­zung und Beleidigung.

Beim Abbie­gen hat’s gekracht

Am Sams­tag Nach­mit­tag woll­te eine Frau in der Bam­ber­ger Stra­ße nach links in den Park­platz eines Ein­kaufs­mark­tes ein­bie­gen. Dabei über­sah sie das Fahr­zeug eines ihr ent­ge­gen­kom­men­den Fahr­zeu­ges. Die Fahr­zeu­ge stie­ßen mit der jeweils lin­ken Sei­te zusam­men. Dabei ent­stand ein Sach­scha­den von ins­ge­samt ca. 25.000,- Euro. Glück­li­cher­wei­se wur­de nie­mand dabei ver­letzt. Das Fahr­zeug Geschä­dig­ten muss­te jedoch abge­schleppt wer­den, da es nicht mehr fahr­be­reit war. Auch muss­te die Fahr­bahn durch die Cobur­ger Ent­sor­gungs-Betrie­be gerei­nigt werden.

In der Spar­kas­se zu Bett gelegt

Am Sams­tag Abend wur­de der Ein­satz­zen­tra­le eine schla­fen­de Per­son in der Spar­kas­se in der Hin­den­burg­stra­ße mit­ge­teilt. Die anfah­ren­den Strei­fen­be­am­ten konn­te vor Ort einen ca. 30-jäh­ri­gen Mann fest­stel­len, der trotz lau­tem Anspre­chen nicht rich­tig wach zu bekom­men war. Der Grund für sei­ne Tief­schlaf­pha­se dürf­ten die bei­den lee­ren Wod­ka­fla­schen, die bei dem Mann auf­ge­fun­den wur­den, gewe­sen sein. Ein Alko-Test war nicht mög­lich. Da sich der Mann ordent­lich ein­ge­nässt hat­te, nicht ansprech­bar war und zudem ein aus­ge­präg­tes Häma­tom am rech­ten Auge hat­te, wur­de der Ret­tungs­dienst hin­zu­ge­ru­fen. Bis zum Ein­tref­fen des Ret­tungs­dien­stes wur­de der Mann in die sta­bi­le Sei­ten­la­ge gebracht, da ein Auf­set­zen nicht mög­lich war. Zur wei­te­ren medi­zi­ni­schen Abklä­rung wur­de der Mann ins Kli­ni­kum Coburg verbracht.

Itz­grund – In Fir­ma eingestiegen

In der Zeit vom Frei­tag, 10.11.2023, 18:30 Uhr bis Sams­tag, 11.11.2023; 08:45 Uhr brach eine bis dato unbe­kann­te Per­son im Itz­grund, Lohof in ein Fir­men­ge­bäu­de ein. Dabei gelang dem Unbe­kann­ten über einen Hüh­ner­stall der Zutritt zu den Büro­räu­men. Dort wur­de ein mitt­le­rer vier­stel­li­ger Euro-Betrag ent­wen­det. Zudem wur­de ein Schrank auf­ge­bro­chen und dar­in befind­li­che Geld­ta­schen mit Wech­sel­geld mitgenommen.

Wer konn­te Beob­ach­tun­gen machen? Bit­te mel­den sie sich bei der Poli­zei in Coburg unter 09561/645–0

Bad Rodach – Die­sel aus Bag­ger abgezapft

In der Zeit vom Frei­tag, 10.11.2023; 17:00 Uhr bis Sams­tag, 11.11.2023; 07:30 Uhr haben Unbe­kann­te in der Ther­mal­bad­stra­ße aus zwei dort befind­li­chen Bag­gern ins­ge­samt ca. 190 Liter Die­sel abge­zapft. Dazu wur­den die durch Schlös­ser gesi­cher­ten Tank­deckel gewalt­sam auf­ge­bro­chen. Zum Abtrans­port der Beu­te dürf­te ein Fahr­zeug zum Ein­satz gekom­men sein. Wer hat in der frag­li­chen Zeit in der Ther­mal­bad­stra­ße etwas Ver­däch­ti­ges bemerkt? Bit­te mel­den sie sich bei der Poli­zei in Coburg unter 09561/645–0

Ahorn – Pri­vat-Fahr­stun­den durch Vater wer­den teuer

Am Sams­tag Nach­mit­tag fiel einer Strei­fen­be­sat­zung in Ahorn das jugend­li­che Alter einer Pkw-Fah­re­rin auf. Als die Strei­fe für eine Kon­trol­le wen­de­te konn­te ein Fah­rer­wech­sel beob­ach­tet wer­den. Nach Vor­halt gab der im Fahr­zeug mit anwe­sen­de Vater der 15-jäh­ri­gen zu, sei­ner Toch­ter „Pri­vat-Fahr­stun­den“ zu geben. Da der Vater nicht im Besitz einer Fahr­leh­rer-Lizenz ist erwar­tet sei­ne Toch­ter nun eine Anzei­ge wegen Fah­rens ohne Fahr­erlaub­nis. Auch der Vater wird sich Straf­recht­lich wegen des Gestat­tens des Fah­rens ohne Fahr­erlaub­nis ver­ant­wor­ten müssen.

Unter­sie­mau – Kon­to gehackt, Pass­wort geän­dert und betrogen

Unbe­kann­te haben sich Zugang zum E‑Mail-Kon­to und zum Ebay-Klein­an­zei­gen-Kon­to der jun­gen Frau ver­schafft. Im Anschluss wur­den über das Ebay-Klein­an­zei­gen-Kon­to ver­schie­de­ne Waren ange­bo­ten. Ein Geschä­dig­ter mel­de­te sich und zeig­te an, dass er von dem gehack­ten Kon­to Waren im Gesamt­wert von 120,- Euro gekauft und bezahlt habe. Die Waren habe er aber nicht erhal­ten. Die jun­ge Frau konn­te ihre Pass­wör­ter zurück­set­zen. Der Geschä­dig­te ver­sucht nun über den Käu­fer­schutz sein Geld zurück zu bekommen.

Dörf­les-Esbach –Laden­dieb wird wohl wei­ter frieren

Am Sams­tag Abend steck­te ein Mann im Kauf­land eine Woll­müt­ze in sei­nen Ruck­sack und woll­te den Ver­brau­cher­markt ver­las­sen. Er wur­de von einem Mit­ar­bei­ter des Ver­brau­cher­mark­tes konn­te dies beob­ach­ten, sprach den Mann an und bat ihn mit ins Büro. Dort wur­de durch die Poli­zei eine Anzei­ge wegen Laden­dieb­stahls auf­ge­nom­men. Die Müt­ze muss­te der Mann nach Anzei­gen­auf­nah­me im Laden las­sen und wird wohl wei­ter­hin frieren.

Frohn­lach – In der Dis­co wird nicht nur getanzt

Am frü­hen Sonn­tag Mor­gen kam es im Carolls zu einer kör­per­li­chen Aus­ein­an­der­set­zung. Im Ver­lauf der Aus­ein­an­der­set­zung wur­de dem Geschä­dig­ten mit der Faust auf die rech­te Gesichts­hälf­te geschla­gen. Dabei erlitt er eine Prel­lung der rech­ten Gesichts­hälf­te, ein Häma­tom am rech­ten Auge sowie eine Schwel­lung im Nasen­bein­be­reich. Der Täter konn­te uner­kannt ent­kom­men. Ein hin­zu­ge­ru­fe­ner Ret­tungs­wa­gen brach­te den Ver­letz­ten ins Kli­ni­kum Coburg. Wer konn­te die Aus­ein­an­der­set­zung beob­ach­ten? Wer kann Anga­ben zum Täter machen? Bit­te mel­den sie sich bei der Poli­zei in Coburg unter 09561/645–0.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

UNFALL­ZEU­GEN GESUCHT

Kro­nach – Eine Fahr­zeug­füh­re­rin hat­te ihren blau­en Ford Eco­S­port sowohl an der Dia­ko­nie, wie auch am Eichen­büh­ler Hof abge­stellt. Zu Hau­se ange­kom­men stell­te sie fest, dass der lin­ke Heck­be­reich einen erheb­li­chen Scha­den auf­wies. Die Unfall­zeit wur­de auf Frei­tag, 12.00 ‑13:30 Uhr fest­ge­legt. Sach­dien­li­che Hin­wei­se zum Unfall­ver­ur­sa­cher, an die PI Kro­nach: 503–0.