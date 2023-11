Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Dieb­stahls­de­lik­te

BAM­BERG. Im Tat­zeit­raum von Frei­tag 22:00 Uhr bis Sams­tag 10:00 Uhr wur­de in der Theu­er­stadt ein Fahr­rad Pedelec der Mar­ke Giant ent­wen­det. Das Fahr­rad war mit­tels Spi­ral­schloss an eine Later­ne wor­den, wur­de aber durch bis­lang unbe­kann­ten Täter samt Schloss ent­wen­det. Das Fahr­rad hat­te einen Wert von ca. 2000,- Euro. Hin­wei­se nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Stadt unter 0951/9129–210 entgegen.

Sach­be­schä­di­gung

BAM­BERG. Im Tat­zeit­raum von Frei­tag 18:00 Uhr bis 23:00 Uhr besprüh­te der unbe­kann­te Täter den Pfei­ler einer Ein­fahrt in der Schild­stra­ße. Der Täter nutz­te blaue Far­be und hin­ter­ließ den Schrift­zug NAN­CE. Hin­wei­se nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Stadt unter 0951/9129–210 entgegen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Land

Ver­kehrs­un­fäl­le

BUR­GE­BRACH. Zu einem Zusam­men­stoß zwi­schen einem Pkw und einem Pedelec kam es am Sams­tag­nach­mit­tag in Bur­ge­brach. Ein 71-Jäh­ri­ger Fiat-Fah­rer woll­te nach rechts auf den Park­platz eines Super­mark­tes abbie­gen. Ihm ent­ge­gen fuhr eine 15-Jäh­ri­ge Pedelec-Fah­re­rin auf dem lin­ken Geh­weg. Bei­de erkann­ten die Situa­ti­on offen­bar nicht rechts­zei­tig. Auf Höhe der Ein­fahrt fuh­ren sie gegen­ein­an­der. Hier­bei wur­de glück­li­cher­wei­se nie­mand ver­letzt. Es ent­stand an bei­den Fahr­zeu­gen ein Scha­den von ins­ge­samt ca. 550,- Euro.

OBER­HAID. Für einen 46-Jäh­ri­gen VW-Fah­rer ende­te in der Sams­tag­nacht sei­ne Fahrt abrupt. Kurz vor 23 Uhr fuhr der Mann von Stett­feld kom­mend in Staf­fel­bach auf einen gepark­ten Pkw auf. Der Unfall wur­de sofort durch Gäste einer zufäl­lig an der Unfallört­lich­keit statt­fin­den­den Fei­er fest­ge­stellt. Die­se eil­ten dem Ver­un­fall­ten sofort zur Hil­fe und hal­fen dem Fah­rer aus sei­nem Fahr­zeug. Die Feu­er­wehr sicher­te die Unfall­stel­le ab.

Bei dem Fah­rer konn­te star­ker Alko­hol­ge­ruch fest­ge­stellt wer­den. Ein Atem­al­ko­hol­test ergab einen Wert von über 1,8 ‰. Daher wur­de anschlie­ßend eine Blut­ent­nah­me durch­ge­führt. Sei­nen Füh­rer­schein muss­te der Herr noch vor Ort abgeben.

Der Fah­rer wur­de bei dem Vor­fall nur leicht ver­letzt. Bei­de Fahr­zeu­ge waren nicht mehr fahr­be­reit und muss­ten abge­schleppt wer­den. Der Scha­den beläuft sich auf ins­ge­samt etwa 25.000,- Euro.

Den Fah­rer erwar­tet nun eine Anzei­ge wegen Straßenverkehrsgefährdung.

Son­sti­ges

BREI­TEN­GÜß­BACH. Am frü­hen Sams­tag­nach­mit­tag wur­de ein 38-Jäh­ri­ger Daim­ler-Fah­rer einer Ver­kehrs­kon­trol­le unter­zo­gen. Hier­bei konn­ten die Beam­ten Alko­hol­ge­ruch fest­stel­len. Durch einen gerichts­ver­wert­ba­ren Atem­al­ko­hol­test konn­te dem Fah­rer ein Wert von über 0,5 ‰ nach­ge­wie­sen wer­den, wes­halb ihn nun eine Anzei­ge erwar­tet. Die Fahr­zeug­schlüs­sel wur­den sicher­ge­stellt. Der Mann kann sei­ne Fahrt fort­set­zen, sobald er wie­der fahr­tüch­tig ist.

Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Bamberg

Mit der Bau­stel­len­mar­kie­rung überfordert

A 70, Bereich Hall­stadt, Lkr. Bam­berg. Nicht zum ersten Mal wur­de Ver­kehrs­teil­neh­mern das Ein­fah­ren auf die A 70 im Bereich von Hall­stadt zum Ver­häng­nis. Auf­grund der Bau­stel­le gibt es kei­nen Stand­strei­fen und an den Ein­fahr­ten nur einen ver­kürz­ten Beschleu­ni­gungs­strei­fen. Noch dazu ver­wech­seln vie­le Auto­fah­rer die vor­han­de­ne wei­ße Fahr­bahn­mar­kie­rung mit der eigent­lich aktu­ell gül­ti­gen gel­ben. Dies führt regel­mä­ßig dazu, dass sich Ein­fah­ren­de an der wei­ßen Linie ori­en­tie­ren und dadurch die Vor­fahrt des durch­ge­hen­den Ver­kehrs miss­ach­ten. Zu zwei Ver­kehrs­un­fäl­len an die­ser Ört­lich­keit muss­te die Ver­kehrs­po­li­zei Bam­berg auch am Frei­tag- und am Sams­tag­abend aus­rücken. Beim Zusam­men­stoß am Frei­tag zwi­schen einem Amber­ger Pkw und einem Bam­ber­ger Lkw ent­stand Sach­scha­den von knapp 7000.- Euro. Beim Unfall am Sams­tag kurz nach 18.30 h stie­ßen ein Kulm­ba­cher Mer­ce­des und ein unbe­kann­ter Silo-Sat­tel­zug zusam­men. Die 31 jäh­ri­ge Pkw-Fah­re­rin behaup­te­te, dass der Lkw in den Beschleu­ni­gungs­strei­fen hin­ein gefah­ren sei und den Scha­den an ihrem Fahr­zeug in Höhe von 3000.- Euro ver­ur­sacht hät­te. Zu die­sem Unfall erbit­tet die Poli­zei Zeu­gen­hin­wei­se unter der Tele­fon­num­mer 0951/9129–510.

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

Graf­fi­tis und Schmierereien

Igens­dorf. Eine Par­ty­ver­an­stal­tung in der alten Schu­le am Sams­tag­abend nahm einer der jun­gen Gäste zum Anlass, sich mit zahl­rei­chen Schmie­re­rei­en und Graf­fi­tis in der nähe­ren Umge­bung in Erin­ne­rung zu brin­gen. So ver­ewig­te er sich an ver­schie­de­nen Mau­ern, Fas­sa­den und Strom­kä­sten mit Lack­sprü­he­rei­en in schwar­zer, oran­ge­ro­ter und gel­ber Far­be. Bis zum Ein­tref­fen der Poli­zei­strei­fe war der jun­ge Täter ver­schwun­den. Die Poli­zei­in­spek­ti­on Eber­mann­stadt hat die Ermitt­lun­gen auf­ge­nom­men und bit­tet um Hin­wei­se (09194/73880). Der ange­rich­te­te Scha­den beträgt meh­re­re Tau­send Euro.

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Son­sti­ges

Effel­trich. Am Sams­tag­mit­tag wur­de in der Forch­hei­mer Stra­ße ein 77-jäh­ri­ger Suzu­ki-Fah­rer einer Ver­kehrs­kon­trol­le unter­zo­gen. Hier­bei wur­de deut­li­cher Alko­hol­ge­ruch fest­ge­stellt. Ein Atem­al­ko­hol­test ergab einen Wert von 1,14 Pro­mil­le. Es wur­de eine Blut­ent­nah­me ange­ord­net. Den Fah­rer erwar­tet nun ein Straf­ver­fah­ren wegen Trun­ken­heit im Verkehr.

Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels und Poli­zei­sta­ti­on Bad Staffelstein

Spi­ri­tuo­se gestohlen

Lich­ten­fels. Am Sams­tag gegen 16:20 Uhr ent­wen­de­te ein 41-Jäh­ri­ger aus einem Lebens­mit­tel­markt in der Bam­ber­ger Stra­ße eine Fla­sche Whis­ky. Er wur­de hier­bei vom Per­so­nal beob­ach­tet und nach dem Pas­sie­ren des Kas­sen­be­rei­ches ange­hal­ten. Die hin­zu­ge­zo­ge­ne Poli­zei­strei­fe stell­te die Spi­ri­tuo­se sicher und ent­ließ den Dieb nach erfolg­ter Sach­be­hand­lung. Er erhielt eine Anzei­ge wegen Ladendiebstahl.

Ver­kehrs­un­fall im Begeg­nungs­ver­kehr – Unfall­ver­ur­sa­cher gesucht

Lich­ten­fels. Am Sams­tag gegen 14:20 Uhr beschä­dig­te ein bis­lang unbe­kann­ter Fahr­zeug­füh­rer im Begeg­nungs­ver­kehr einen grau­en BMW 330, der zu die­sem Zeit­punkt auf der Cobur­ger Stra­ße durch die Bahn­un­ter­füh­rung in Fahrt­rich­tung Schney fuhr. Anschlie­ßend ent­fern­te sich der unbe­kann­te Unfall­be­tei­lig­te in Rich­tung Markt­platz. Zeu­gen der Unfall­flucht oder der Ver­ur­sa­cher selbst wer­den gebe­ten, sich unter der Tele­fon­num­mer 09571/9520–0 mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels in Ver­bin­dung zu setzen.

Opel Cor­sa ange­fah­ren – Unfall­ver­ur­sa­cher gesucht

Burg­kunst­adt. Am Frei­tag, zwi­schen 13:25 – 17:00 Uhr, beschä­dig­te ein bis­lang unbe­kann­ter Fahr­zeug­füh­rer einen sil­ber­nen Opel Cor­sa, der zu die­ser Zeit auf dem Park­platz eines Flie­sen­ge­schäf­tes in der Stra­ße Klau­sen­hof geparkt war. Der Opel wur­de durch den Ver­kehrs­un­fall am Rad­ka­sten hin­ten links ver­kratzt. Es konn­te an der beschä­dig­ten Stel­le roter Lack­ab­rieb fest­ge­stellt wer­den. Zeu­gen der Unfall­flucht oder der Ver­ur­sa­cher selbst wer­den gebe­ten, sich unter der Tele­fon­num­mer 09571/9520–0 mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels in Ver­bin­dung zu setzen.

Geklär­te Unfallflucht

Bad Staf­fel­stein. Am Sams­tag gegen 10:25 Uhr fuhr ein 16-Jäh­ri­ger mit einem Klein­kraft­rad gegen die Ver­gla­sung der Bus­hal­te­stel­le des Bahn­hofs­vor­plat­zes in der Bahn­hof­stra­ße, wodurch die Glas­schei­be brach. Anschlie­ßend stell­te der Unfall­ver­ur­sa­cher das Klein­kraft­rad ab und ent­fern­te sich von der Unfallört­lich­keit, ohne den Vor­fall zu mel­den. Im Rah­men einer Tat­ort­nah­be­reichs­fahn­dung konn­te der 16-Jäh­ri­ge durch die Poli­zei­strei­fe fest­ge­stellt und als Unfall­ver­ur­sa­cher iden­ti­fi­ziert wer­den. Wäh­rend der anschlie­ßen­den Unfall­auf­nah­me stell­te sich her­aus, dass der Jugend­li­che kei­nen Füh­rer­schein besitzt und das Klein­kraft­rad ohne Ver­si­che­rungs­schutz geführt wur­de. Bei einer Durch­su­chung des 16-Jäh­ri­gen wur­de durch die Poli­zei­strei­fe außer­dem ein Dolch, mit einer Klin­gen­län­ge von 36 cm, auf­ge­fun­den. Der Jugend­li­che erhält nun meh­re­re Anzeigen.