Okinawate Kobudo Seminar mit Prüfungen im Pretzfelder Dojo

Genau am Tag des Star­tes in die fünf­te Jah­res­zeit, fand im Pretz­fel­der Kara­te Dojo, bestens orga­ni­siert von der Kara­te Fami­lie Leh­mann, unter rie­si­ger Betei­li­gung, der Lehr­gang mit Vor­prü­fung zum Weih­nachts­lehr­gang in Eggols­heim statt. Teil­neh­mer im Alter von fünf bis über sieb­zig Jah­ren gaben ihr Bestes, um vor den Augen der Trai­ner und unse­rer Prü­fungs­re­fe­ren­tin, die extra aus Leip­zig anrei­ste, zu bestehen.

Hel­mut Sta­del­mann und Sabri­na Hof­mann kon­sta­tier­ten den Akti­ven aus­nahms­los sehr gute alters­ge­rech­te Lei­stun­gen. Die zahl­rei­chen Zuschau­er quit­tier­ten das Trai­ning und die Dar­bie­tun­gen mit spon­ta­nem Applaus und spät am Abend klang der für uns schö­ne Tag mit gemüt­li­chem Zusam­men­sein aus. Bit­te noch rasch zum Weih­nachts­lehr­gang anmel­den, wir sind schon fast am Limit.

