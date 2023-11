Mit sei­nem span­nen­den und kurz­wei­li­gen Vor­trag „Digi­ta­li­sie­rung leicht gemacht: Zum Unter­neh­mens­er­folg mit KI“ gewann Sven Ste­ger, Lei­ter der Agen­tur Life Of Media in Nürn­berg, schnell die Auf­merk­sam­keit sei­ner Zuhö­re­rin­nen und Zuhö­rer. Knapp 50 Teil­neh­me­rin­nen und Teil­neh­mer nah­men an der Ver­an­stal­tung des IT-Kom­pe­tenz­netz­wer­kes Forch­hei­mer Infor­ma­ti­ons­tech­no­lo­gie (kurz: f.i.t.) teil.

Nach einer kur­zen Begrü­ßung der Wirt­schafts­för­de­rung des Land­krei­ses Forch­heim stieg Sven Ste­ger in den theo­re­ti­schen Teil sei­nes Vor­tra­ges ein. Er erklär­te dem Publi­kum bei­spiels­wei­se das Tool Chat GPT und gab Tipps, wel­che Eigen­schaf­ten ein Befehl an die Künst­li­che Intel­li­genz auf­wei­sen muss.

Die Live-Pra­xis­bei­spie­le beein­druck­ten dann aber am meisten.

Die Teil­neh­me­rin­nen und Teil­neh­mer konn­ten kaum fas­sen, was mit­hil­fe von Künst­li­cher Intel­li­genz mög­lich ist. So wur­de aus der Histo­rie und der Fir­men­phi­lo­so­phie eines Unter­neh­mens ein Will­kom­mens­text für die Web­site geba­stelt oder Social Media Posts erstellt – eine immense Arbeits­er­leich­te­rung also. Den­noch soll­te man den aus­ge­spuck­ten Ergeb­nis­sen nicht blind vertrauen.

Eben­falls kam das The­ma Daten­schutz und ‑sicher­heit nicht zu kurz, denn der Gebrauch der Super­tools kann auch Gefah­ren ber­gen, die im Bewusst­sein des Anwen­ders sein sollten.

f.i.t. ist eine Gemein­schaft kom­pe­ten­ter Ansprech­part­ner für Infor­ma­ti­ons­tech­no­lo­gie in Forch­heim und Umge­bung. Wei­te­re Infos zum Netz­werk gibt es unter www​.forch​heim​-it​.de