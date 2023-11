„Test. Jetzt! Bin ich mir sicher.“

HIV-Test­wo­chen vom 2. bis 30. Novem­ber 2023 im Vor­feld des AIDS-Tags am 1. Dezem­ber 2023

„Test. Jetzt! Bin ich mir sicher.“ – Das ist auch die­ses Jahr wie­der die zen­tra­le Bot­schaft der Baye­ri­schen HIV-Test­wo­chen im Novem­ber, die unmit­tel­bar vor dem Welt-AIDS-Tag am 1. Dezem­ber 2023 statt­fin­den. Lan­des­weit bie­ten Gesund­heits­äm­ter, AIDS-Bera­tungs­stel­len und AIDS-Hil­fen neben ihren son­sti­gen Ange­bo­ten die Gele­gen­heit, sich auf HIV testen zu las­sen – anonym, ver­trau­lich und mit kom­pe­ten­ter Beratung.

Auch das Land­rats­amt Lich­ten­fels, Sach­ge­biet Gesund­heit, ermög­licht in den Räum­lich­kei­ten der Gabels­ber­ger­stra­ße 24 ganz­jäh­rig Testun­gen auf HIV. Bei Bedarf kön­nen Bür­ge­rin­nen und Bür­ger tele­fo­nisch unter fol­gen­der Num­mer einen Ter­min zur HIV-Testung ver­ein­ba­ren 09571 / 18 2602.

HIV (Human Immun­de­fi­zi­enz Virus/​menschliches Abwehr­schwä­che­Vi­rus) ist ein Virus, der sich bei Geschlechts­ver­kehr und Dro­gen­kon­sum ohne Schutz­maß­nah­men über­trä­gen wer­den kann. Ohne eine Behand­lung schä­digt der Virus das Immun­sy­stem des Kör­pers, was nach eini­gen Jah­ren zur Immun­schwä­che­krank­heit AIDS (Acqui­red Immu­ne Defi­ci­en­cy Syndrome/​Erworbenes Abwehr­schwä­che-Syn­drom) führt. (Quel­le: HIV / Aids: Über­tra­gung, Schutz, Sym­pto­me, Test und The­ra­pie (aids​hil​fe​.de))

In Deutsch­land leben schät­zungs­wei­se 90.800 Men­schen mit HIV, jähr­lich kom­men cir­ca 1.800 Neu­in­fek­tio­nen dazu. Etwa 8.600 HIV-Infek­tio­nen sind noch nicht dia­gno­sti­ziert. (Quel­le: HIV/AIDS in Deutsch­land – Eck­da­ten der Schät­zung* Epi­de­mio­lo­gi­sche Kurz­in­for­ma­ti­on des Robert Koch-Insti­tuts Stand: Ende 2021)

Allein in Bay­ern leben 12.200 Män­ner und Frau­en, die sie sich mit dem HIV-Virus ange­steckt haben. Die Anzahl der Erst­dia­gno­sen lag im Jahr 2021 bei 330, davon 100 mit fort­ge­schrit­te­nem Immun­de­fekt und 50 mit AIDS. Die Zahl der Todes­fäl­le betrug im sel­ben Jahr 70. Die Erst­dia­gno­sen sind damit leicht rück­läu­fig, doch gera­de wäh­rend der Coro­na Pan­de­mie hat sich die Zahl der Toten ver­dop­pelt. (Quel­le: HIV/AIDS in Bay­ern – Eck­da­ten der Schät­zung* Epi­de­mio­lo­gi­sche Kurz­in­for­ma­ti­on des Robert Koch-Insti­tuts Stand: Ende 2021)

Dank moder­ner Behand­lungs­me­tho­den sind die Lebens­qua­li­tät und die Lebens­dau­er der Betrof­fe­nen bei täg­li­cher Medi­ka­men­ten­ein­nah­me fast nor­ma­li­siert. Eine recht­zei­ti­ge Dia­gno­se und eine erfolg­rei­che HIV-The­ra­pie ver­hin­dern die Ansteckung beim Sex und ermög­li­chen zusätz­lich, dass Men­schen mit HIV auch auf natür­li­chem Weg Eltern wer­den kön­nen: Die Medi­ka­men­te schüt­zen vor einer Über­tra­gung wäh­rend der Zeu­gung, Schwan­ger­schaft und Geburt. (Quel­le: HIV / Aids: Über­tra­gung, Schutz, Sym­pto­me, Test und The­ra­pie (aids​hil​fe​.de/​hiv))

Um eine Infek­ti­on jedoch bereits vor der Ansteckung zu ver­hin­dern, ist die Auf­klä­rung über Schutz­maß­nah­men um so wich­ti­ger. Die Ver­wen­dung von Kon­do­men oder Femi­do­men (Safer Sex) und die Ver­wen­dung eige­ner ste­ri­ler Sprit­zen und Zube­hör (Safer Use) bei Dro­gen­ab­hän­gig­keit kann vor HIV schüt­zen. Um gera­de die jün­ge­re Bevöl­ke­rung auf die­ses The­ma auf­merk­sam zu machen, set­zen die Sozi­al­päd­ago­gin­nen des Land­rats­am­tes Lich­ten­fels, Sach­ge­biet Gesund­heit, in der Berufschu­le in Lich­ten­fels an. An zwei ver­schie­de­nen Tagen im Novem­ber gibt es wäh­rend der Pau­sen an zwei ver­schie­de­nen Stand­or­ten in der Schu­le die Mög­lich­keit Infor­ma­tio­nen, Bro­schü­ren und Give Aways zu erhalten.

Auf der Web­site www​.test​jetzt​.de erfah­ren Bür­ge­rin­nen und Bür­ger alles über den kosten­lo­sen und anony­men HIV-Test. Dar­über hin­aus gibt es wei­te­re Infor­ma­tio­nen auf www​.welt​-aids​-tag​.de, bei der Kam­pa­gne „Lie­bes­le­ben“ der Bun­des­zen­tra­le für gesund­heit­li­che Auf­klä­rung und bei der deut­schen Aidshilfe.