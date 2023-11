Wich­teln im Zukunfts­raum im Stein­weg – weih­nacht­li­cher Warentauschtag

Es wird wie­der Zeit für einen Waren­tausch­tag. Nach dem Ansturm bei der Pre­miè­re im Okto­ber in der Alten Paket­hal­le orga­ni­sie­ren die Ver­ant­wort­li­chen des Green Deal Coburg 2030 ger­ne wie­der einen Waren­tausch­tag. Dies­mal steht Weih­nach­ten im Mit­tel­punkt. Was heißt das? Getauscht wer­den sol­len vor allem Spiel­wa­ren und Weih­nachts­ar­ti­kel in gutem Zustand, wie zum Bei­spiel Brett­spie­le, Pup­pen, Bau­stei­ne, Weih­nachts­schmuck, Lich­ter­ket­ten, Ker­zen – im Prin­zip ist alles erlaubt, was mit zwei Hän­den getra­gen wer­den kann.

Wer sol­che gut erhal­te­nen Din­ge bis jetzt auf dem Dach­bo­den, im Kel­ler oder in Kisten ver­stau­ben lässt, soll­te am Waren­tausch­tag vor­bei­schau­en. Viel­leicht fin­den sich neue Besitzer*innen, die sich gera­de dar­über freu­en. Abge­ge­ben wer­den kön­nen die Tausch­ar­ti­kel am Don­ners­tag, 7. Dezem­ber, zwi­schen 14 und 18 Uhr oder Frei­tag, 8. Dezem­ber, zwi­schen 9 und 13 Uhr, im Zukunfts­raum im Stein­weg 14 in Coburg. Der eigent­li­che Waren­tausch­tag ist dann am Sams­tag, 9. Dezem­ber, zwi­schen 11 und 15 Uhr und damit am 2. Adventswochenende.

Vor­bei­schau­en lohnt sich gera­de in Hin­blick auf das bevor­ste­hen­de Weih­nachts­fest. Alles, was am Weih­nachts-Waren­tausch­tag kei­ne neu­en Besitzer*innen fin­det, wird dem Umsonst­la­den im Stein­weg gespendet.