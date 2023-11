Per­so­nell gut auf­ge­stellt, wirt­schaft­lich gesund und sport­lich erfolg­reich: Kein Wun­der also, wenn bei der Jah­res­ver­samm­lung des FC Ein­tracht Bam­berg rund­um posi­ti­ve Stim­mung herrsch­te. „Wir konn­ten das abge­lau­fe­ne Geschäfts­jahr mit einem klei­nen Plus abschlie­ßen und sind in die­ser Hin­sicht auch im aktu­el­len Geschäfts­jahr gut auf­ge­stellt“, beton­te der alte und neue Vor­stands­spre­cher Sascha Dorsch vor den anwe­sen­den Mit­glie­dern im Dom­rei­ter Stüb­la an der Armee­stra­ße. Beim Bam­ber­ger Fuß­ball­aus­hän­ge­schild habe sich vor allem das Spon­so­ring und die Ein­nah­men aus dem Cate­ring bei den Heim­spie­len der Regio­nal­li­ga-Mann­schaft bes­ser ent­wickelt als erwartet.

Die Dom­rei­ter sind finan­zi­ell gesund

„Was hier gelei­stet wird, ver­dient aller­höch­sten Respekt“, bestä­tig­te der eben­falls wie­der­ge­wähl­te Auf­sichts­rats­chef Klaus Mad­lin­ger ent­spre­chend die gute Vor­stands­ar­beit. Auf die­ser Basis gehen die Dom­rei­ter auch mit durch­aus ambi­tio­nier­ten und arbeits­rei­chen Plä­nen in die Zukunft. Und das ab sofort auch als regi­strier­te Mar­ke: Das Wap­pen und der Name des Ver­eins wur­den vom Deut­schen Patent­amt als regi­strier­tes Waren­zei­chen auf­ge­nom­men. Hin­ter dem FC Ein­tracht Bam­berg steht damit also das berühm­te Zeichen ®.

Neue Gesich­ter in der Geschäftsstelle

Beim Vor­stands­per­so­nal setzt der FCE unter­des­sen auf das bewähr­te Team der ver­gan­ge­nen Jah­re: Sascha Dorsch, Bernd Kauf­er und Finanz­chef Josef Ahmann erhiel­ten das Ver­trau­en der Mit­glie­der für eine wei­te­re Amts­pe­ri­ode. Aus dem Vor­stand aus­ge­schie­den ist aller­dings Chri­sto­pher Neu­decker, der beruf­lich fast aus­schließ­lich in Thü­rin­gen tätig ist. Abschied nah­men die Mit­glie­der bei der Ver­samm­lung noch ein­mal von den Ver­einsur­ge­stei­nen Gün­ther Blenk und Albert Dip­pold, die 2023 ver­stor­ben sind. In der Geschäfts­stel­le der Dom­rei­ter gibt es zwei neue Gesich­ter: Die Stu­den­ten Cem Kuscu, bis­wei­len der­zeit auch als Ersatz­tor­wart bei der ersten Mann­schaft aktiv, und Felix Simon, Ber­li­ner mit frän­ki­schen Wur­zeln, über­neh­men die diver­sen Auf­ga­ben von Abi Bas­ka­ran, der Ende des Jah­res mit sei­nem Stu­di­um auch sei­nen Job beim FC Ein­tracht beendet.

Jugend­sta­di­on soll saniert werden

Als vor­ran­gi­ge Zie­le bezeich­ne­ten die FCE-Vor­stands­mit­glie­der den Klas­sen­er­halt der Fuß­bal­ler in der Regio­nal­li­ga sowie den Aus­bau der Infra­struk­tur, vor allem für den Jugend­be­reich. „Auch wenn wir letzt­lich kei­nen Druck ver­spü­ren, wäre es schon schön, in der Regio­nal­li­ga zu blei­ben. Das ist ein­fach ein ande­res Niveau in allen Berei­chen“, sag­te Sascha Dorsch. Der Zusam­men­halt der Mann­schaft sei die gro­ße Stär­ke des Teams, letzt­lich auch die Grund­la­ge für die Bay­ern­li­ga-Mei­ster­schaft in der ver­gan­ge­nen Sai­son. Des­halb sei­en alle Betei­lig­ten auch zuver­sicht­lich, dass die­se gro­ße Her­aus­for­de­rung auch gelin­gen kann. Bei der Infra­struk­tur inve­stier­ten die Dom­rei­ter in eine neue LED-Flut­licht­an­la­ge für den Kunst­ra­sen. Als „näch­ster gro­ßer Brocken“ steht nach den Wor­ten von Bernd Kauf­er die Sanie­rung des Jugend­sta­di­ons auf dem ehe­ma­li­gen 08er-Platz an. Ein eige­nes Spon­so­ren­kon­zept für den Jugend­be­reich soll hier die nöti­gen Gel­der generieren.

Und auch sonst gibt es Posi­ti­ves zu ver­mel­den: Die neue Cricket­ab­tei­lung steigt näch­stes Jahr in den Liga­be­trieb ein. Und der Bereich der Sport­part­ner­schaf­ten mit Schu­len soll wei­ter aus­ge­baut werden.