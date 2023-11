Zeit- und Selbst­ma­nage­ment, Effi­zi­ent und weni­ger gestresst durch den Tag – zu Hau­se und im Beruf

Online-Ver­an­stal­tung am 23. Novem­ber 2023

Teil­nah­me kostenlos

Bian­ca Heger, die Beauf­trag­te für Chan­cen­gleich­heit am Arbeits­markt (BCA) der Agen­tur für Arbeit Bam­berg-Coburg bie­tet am 23. Novem­ber von 19.30 Uhr bis 21.00 Uhr einen kosten­lo­sen digi­ta­len Work­shop zum The­ma „Zeit- und Selbst­ma­nage­ment“ an.

Bian­ca Heger: „Die Fül­le von Auf­ga­ben scheint Ihnen über den Kopf zu wach­sen. Sie wis­sen nicht, womit Sie anfan­gen sol­len und wie Sie es schaf­fen, den Chef, den Part­ner, Fami­lie und Freun­de unter einen Hut zu brin­gen? Jeder kennt Situa­tio­nen, die auf­grund der Viel­falt an Auf­ga­ben und Anfor­de­run­gen extrem for­dernd sind. In unse­rem Semi­nar Zeit und Selbst­ma­nage­ment bekom­men Sie Hand­werks­zeug, wie Sie zukünf­tig ent­spann­ter und siche­rer mit die­sen Situa­tio­nen umge­hen kön­nen. Busi­ness – Coach Kat­rin Schmitt stellt ver­schie­de­ne Metho­den und Stra­te­gien vor, die Ihnen dabei hel­fen, Ihre Zeit sinn­voll ein­zu­tei­len und die eige­nen Res­sour­cen effek­tiv zu nutzen.“

Anmel­dun­gen bit­te an Bamberg-​Coburg.​BCA@​arbeitsagentur.​de. Sie erhal­ten anschlie­ßend eine Bestä­ti­gung und Ein­la­dung mit dem Link zur Ver­an­stal­tung. Die Teil­nah­me ist kostenlos.

Die BCA Bian­ca Heger beant­wor­tet ger­ne auch tele­fo­nisch Fra­gen vor­ab unter 09561/93 309.