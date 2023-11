Ent­füh­rung in ein frem­des Land

Her­mann Hacker, Vor­sit­zen­der der Kul­tur­in­itia­ti­ve Bad Staf­fel­stein, zeigt bei sei­nem Vor­trag Exo­ti­sches und inter­es­san­te Details eines Lan­des, das fern der Hei­mat liegt.

Süd­li­ches Afri­ka: Sehn­suchts­ziel vol­ler atem­be­rau­ben­der Schön­heit. Dem Win­ter und den dunk­len Tagen ent­flie­hen in para­die­si­sche Län­der, Nami­bia, Bots­wa­na, Zim­bab­we, Süd­afri­ka. Traum­haf­te Land­schaf­ten: Indi­scher Oze­an, Krü­ger-Natio­nal­park, die berühm­ten „Big 5“, Bly­de-River-Can­yon, Vik­to­ria-Fäl­le, Kap­stadt. Aber auch kras­se Gegen­sät­ze, Viel­völ­ker­staat mit Gebräu­chen und Tra­di­tio­nen aus den ver­schie­den­sten Kul­tu­ren, Apart­heit, Ras­sen­tren­nung bis in die zwei­te Hälf­te des 20. Jahrhunderts.

Dies alles wird auch The­ma eines Vor­trags von Her­mann Hacker bei der Kul­tur­in­itia­ti­ve Bad Staf­fel­stein (KIS) am Sams­tag, den 18. Novem­ber 2023 in der Alten Dar­re in Bad Staf­fel­stein sein.

Nach­dem sich der Refe­rent aber mit der Taxo­no­mie und Bio­geo­gra­fie afri­ka­ni­scher Insek­ten wis­sen­schaft­lich beschäf­tigt, wird man Wei­ter­ge­hen­des und unter­schied­lich­ste natur­wis­sen­schaft­lich gepräg­te Ansich­ten erle­ben kön­nen: cha­rak­te­ri­sti­sche Pflan­zen und Pflan­zen­ge­mein­schaf­ten, Tie­re und vie­le inter­es­san­te Details zu Land­schaft, Geo­gra­fie, Lebens­ge­mein­schaf­ten und deren Evo­lu­ti­on. Auf­ge­zeigt an wun­der­schö­nen Auf­nah­men, die Hacker wäh­rend sei­ner vie­len For­schungs­rei­sen in Afri­ka und spe­zi­ell Süd­afri­ka zusam­men­ge­tra­gen hat und jetzt erst­mals präsentiert.

Beginn der Ver­an­stal­tung um 19.30 Uhr, die Alte Dar­re öff­net ab 19.00 Uhr. Der Ein­tritt ist frei.