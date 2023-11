Gro­ßer Beliebt­heit erfreu­te sich der Mäd­chen­floh­markt in Küps, orga­ni­siert und aus­ge­rich­tet vom Orts­ver­band der Jun­gen Uni­on. Zahl­rei­che Aus­stel­le­rin­nen und Ver­käu­fe­rin­nen fan­den in der Turn­und Fest­hal­le in Küps Platz, um ihre Waren wie Klei­dungs­stücke, Taschen und Schmuck den Käu­fe­rin­nen und Käu­fern zu prä­sen­tie­ren. JU-Orts­vor­sit­zen­de The­re­sa Treusch, die die Idee zur Aus­rich­tung des Floh­mark­tes hat­te, zeig­te sich begei­stert. „Zufrie­de­ne Ver­käu­fe­rin­nen und glück­li­che Kun­din­nen – was will man mehr? Auch der zwei­te Mäd­chen­floh­markt war ein vol­ler Erfolgt.“ JU-Kreis­vor­sit­zen­der Mari­us Bitt­ner, der der Ver­an­stal­tung eben­falls einen Besuch abstat­te­te, hob her­vor: „Second-Hand Shop­ping erfreut sich gera­de unter jun­gen Leu­ten immer grö­ße­rer Beliebt­heit. Vie­le sehen dar­in den Aspekt der Nach­hal­tig­keit. War­um gute Klei­dungs­stücke weg­wer­fen, wenn jemand ande­res dar­an noch sei­ne Freu­de haben könnte?“

Man sei stolz, dass der JU-Orts­ver­band Küps mit dem Floh­markt ein Zei­chen für Wie­der­ver­wend­bar­keit und Nach­hal­tig­keit set­ze, The­men, mit denen sich auch der JU-Bezirks­ver­band unter der Lei­tung des Kro­na­ch­ers Mar­kus Oester­lein im Jahr 2023 beschäf­tig­te, beton­te stell­ver­tre­ten­de Orts­vor­sit­zen­de Lui­sa Grampp.

Zahl­rei­che Klei­dungs­stücke, die nicht ver­kauft und von den Ver­käu­fe­rin­nen der JU Küps über­las­sen wur­den, konn­ten an den Second-Hand-Store „Finn­Was“ aus Klein­tet­tau gespen­det werden.