Am Frei­tag, dem 17.11.23 um 20 Uhr spielt die ober­frän­ki­sche Band „Land­mu­sigg“ ein Kon­zert im Holl­fel­der Kin­topp. Hier begann vor 15 Jah­ren die gemein­sa­me Geschich­te die­ser, an die­sem Abend, acht Musi­kan­ten, die einen ganz eige­nen Stil, irgend­wo zwi­schen Tra­di­ti­on und Swing, Pop, Rag­gae, Latin und … ent­wickelt haben, das Gan­ze dann noch mit eige­nen, größ­ten­teils frän­ki­schen Tex­ten ver­se­hen. Es ist in die­sem Jahr das letz­te von ins­ge­samt nur drei Kon­zer­ten der Band.

Der Vor­ver­kauf läuft über www​.kin​topp​-online​.de oder Reser­vie­rung: 09274–9676