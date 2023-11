Am Sonn­tag, 12. Novem­ber, fin­det von 12 bis 18 Uhr auf unse­rem Markt­platz und in der Fischer­gas­se der Hall­stadter Herbst­markt statt. Loka­le Ver­ei­ne und regio­na­le Händ­ler bie­ten wie­der ihre Waren sowie lecke­re Spei­sen und Geträn­ke an – ins­ge­samt sind 42 Stän­de ange­mel­det und ein viel­fäl­ti­ges Pro­gramm geplant.

Vor­stel­lung neu­er Kunstwerke

Ein abwechs­lungs­rei­ches Pro­gramm sorgt auf dem Markt­platz, direkt vor dem Rat­haus, zusätz­lich für Unter­hal­tung. Um 16 Uhr stel­len wir in der Fischer­gas­se 4 die neu­en Kunst­wer­ke aus unse­rer Arto­thek vor. Eini­ge Künstler*innen wer­den auch für per­sön­li­che Gesprä­che vor Ort sein. Zudem gibt es rabat­tier­te Arto­thek-Gut­schei­ne zu kau­fen. Kosten­lo­ses Par­ken ist in der benach­bar­ten Tief­ga­ra­ge an der Markt­scheu­ne möglich.