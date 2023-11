Einer der ganz gro­ßen Fil­me Char­lie Chap­lins ist ‚Lich­ter der Groß­stadt‘ (1931). In knapp 90 Minu­ten geht es um Schick­sa­le und Gerech­tig­keit, man sieht Freu­den­sprün­ge und Schreck­mo­men­te. Einer­seits arbei­tet Chap­lin hier mit dem so typi­schen Slap­stick der Stumm­film­ära, ande­rer­seits ist der Film ein Mei­len­stein und prä­gend bis in unse­re Zeit. Die Pro­jek­ti­on auf der gro­ßen Lein­wand in der Stadt­kir­che und die Orgel-Live-Impro­vi­sa­tio­nen von Prof. Lucas Poh­le an der Orgel las­sen die­sen Stumm­film ganz neu erleb­bar werden.

Gemein­sam mit der Hoch­schu­le für Kir­chen­mu­sik und dem EBW heißt es nach einer kom­pak­ten Ein­füh­rung in den Film, der eben­so unter­halt­sam wie tief­grün­dig ist, durch Pfar­rer Dr. Car­sten Brall dann wie­der ‚Film ab‘ für Stumm­film und Orgel am 10.11.2023 um 19 Uhr, der Ein­tritt ist frei, um Spen­den wird gebeten.