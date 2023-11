Klang­künst­ler und KI-Forscher

Das Forum Kul­tur in der Euro­päi­schen Metro­pol­re­gi­on Nürn­berg kürt im Novem­ber 2023 den Schwa­ba­cher Saxo­pho­ni­sten, Klang­for­scher und Musik­wis­sen­schaft­ler Seba­sti­an Trump zum Künst­ler der Metropolregion.

Seba­sti­an Trump zeigt in sei­ner Kunst und sei­nen Publi­ka­tio­nen, wie Musik an der Schnitt­stel­le zwi­schen mensch­li­cher und künst­li­cher Intel­li­genz ent­ste­hen kann. Als Saxo­pho­nist impro­vi­siert er unter ande­rem mit einem KI-gesteu­er­ten Flü­gel, er instal­liert und pro­gram­miert Klang­kunst, bei der mensch­li­che Bewe­gung mit­tels Com­pu­ter­steue­rung in Klän­ge trans­for­miert und vom Publi­kum wei­ter­ent­wickelt wird. Der viel­sei­ti­ge Musi­ker und For­scher hat neben den unter­schied­lich­sten Klang­in­stal­la­tio­nen auch ein digi­ta­les Musik­in­stru­ment, das Orphion, designt und in zahl­rei­chen Liv­e­Per­for­man­ces, Tanz- und Kon­zert­pro­jek­ten dem Publi­kum in der Metro­pol­re­gi­on neue Musik­wel­ten eröff­net. Sei­ne Kunst ist von künst­li­cher Intel­li­genz inspi­riert, lebt aber von mensch­li­cher Impro­vi­sa­ti­ons- und Performancekunst.

Seba­sti­an Trump ist am Mon­tag, 13. Novem­ber, beim Sym­po­si­um zur Kul­tur- und Krea­tiv­wirt­schaft im Muse­um für Kom­mu­ni­ka­ti­on mit einem Vor­trag und Live-Per­for­mance zum The­ma „KI und Musik“ live zu erle­ben. Anmel­dung und Pro­gramm unter: www​.metro​pol​re​gi​onnuern​berg​.de/​l​a​u​f​e​n​d​e​p​r​o​j​e​k​t​e​/​s​y​m​p​o​s​i​e​n​-​z​u​r​-​k​u​l​t​u​r​-​u​n​d​-​k​r​e​a​t​i​v​w​i​r​t​s​c​h​aft

Sound-Desi­gner und Klang­for­scher an der Schnitt­stel­le zwi­schen Musik und Informatik

Seba­sti­an Trump („Bastus“) stu­dier­te Jazz-Saxo­phon und klas­si­sches Saxo­phon an der Hoch­schu­le für Musik Nürn­berg, sowie Sound Stu­dies an der Uni­ver­si­tät der Kün­ste Ber­lin. Bereits im Stu­di­um beschäf­tig­te er sich mit Live-Elek­tro­nik und elek­tro­aku­sti­scher Klang­kunst. Sein digi­ta­les Musik­in­stru­ment Orphion fand welt­wei­tes Inter­es­se und wur­de u.a. im Medi­en­mu­se­um des ZKM Karls­ru­he (2012) und im Cana­di­an Sci­ence and Tech­no­lo­gy Muse­um in Otta­wa (2013) ausgestellt.

Sei­ne inter­ak­ti­ven, teil­wei­se KI-gestütz­ten Klang­in­stal­la­tio­nen, etwa Gold­rau­schen (2011, ORTUNG VII, Schwa­bach), Drip (2015, Höh­len­me­dia­le Bay­risch­zell), Brain­sound (2021, Deut­sches Muse­um Nürn­berg) oder Rob­o­Per­cus­sion (seit 2022) begei­stern ein brei­tes Publi­kum in der Regi­on und dar­über hin­aus. Kol­la­bo­ra­tio­nen mit der Tanz­sze­ne in der Metro­pol­re­gi­on wie TRIG­GER (2018, Kunst­Kul­tur­Quar­tier Nürn­berg) oder FRE­QUEN­ZI­ES (2016, Hoch­schu­le für Musik Nürn­berg) wur­den durch sei­ne inno­va­ti­ven Klang­ideen und sein tech­ni­sches Know­how berei­chert. Auch sei­ne Kom­po­si­tio­nen für Ensem­bles sind expe­ri­men­tell und inter­ak­tiv, zum Bei­spiel Entro­pie (2014) für Schlag­zeug und Saxo­phon mit Live-Elek­tro­nik (Metro­pol­mu­sik-Festi­val), Evo­lu­tio­na­ry Land­scape I (2019) oder duas ter­ras uma voz (2015, Rom).

Lei­den­schaft­li­cher Wis­sen­schaft­ler, Autor und Hochschullehrer

2022 folg­te der pro­mo­vier­te Musik­wis­sen­schaft­ler nach Tätig­kei­ten als Lehr­be­auf­trag­ter an der Tech­ni­schen Hoch­schu­le Nürn­berg Georg Simon Ohm und als wis­sen­schaft­li­cher Mit­ar­bei­ter im LEO­NAR­DO-Zen­trum für Krea­ti­vi­tät und Inno­va­ti­on einem Ruf als Juni­or­pro­fes­sor für Künst­li­che Krea­ti­vi­tät und musi­ka­li­sche Inter­ak­ti­on an die Hoch­schu­le für Musik. Er lehrt und forscht an Schnitt­stel­len zwi­schen Tech­no­lo­gie und Per­for­mance, beson­ders in den Berei­chen musi­ka­li­scher Mensch-Maschi­ne-Inter­ak­ti­on und kol­la­bo­ra­ti­ver Krea­ti­vi­tät. Sein Mar­ken­zei­chen sind so genann­te Lec­tu­re-Per­for­man­ces, eine Mischung aus wis­sen­schaft­li­chem Vor­trag und künst­le­ri­scher Per­for­mance, mit robo­ti­schen Musik­in­stru­men­ten wie einem digi­tal-ana­lo­gen Hybrid­flü­gel. Besu­che­rin­nen und Besu­cher erle­ben die neue­sten Mög­lich­kei­ten musi­ka­li­scher Mensch-Maschin­eIn­ter­ak­tio­nen. Ein­drücke sind abruf­bar unter: vimeo​.com/​3​6​7​7​6​1​149

Ein inter­na­tio­na­les Publi­kum brach­te Seba­sti­an Anfang des Jah­res in Brüs­sel zum Stau­nen: Im Rah­men der Dele­ga­ti­ons­rei­se der Metro­pol­re­gi­on Nürn­berg spiel­te er auf dem Saxo­fon zusam­men mit einem Stein­way-Flü­gel, der per Künst­li­cher Intel­li­genz gesteu­ert wur­de, in der Baye­ri­schen Lan­des­ver­tre­tung vor mehr als 200 Gästen. Ein­drücke sind hier zu sehen: Metro­pol­re­gi­on Nürn­berg in Brüs­sel – You­Tube Gemein­sam mit den Stu­die­ren­den erprobt er digi­ta­le Musik­in­stru­men­te, kon­zi­piert und eva­lu­iert instru­men­ta­le Klang­in­ter­faces und betreut immer wie­der gen­re-über­grei­fen­de Impro­vi­sa­ti­ons­en­sem­bles mit digi­ta­len und tra­di­tio­nel­len Instrumenten.

Mehr über Seba­sti­an Trump unter www​.bastus​.de

Mehr zur Aus­zeich­nung „Künstler:in der Metro­pol­re­gi­on“ unter www​.metro​pol​re​gi​onnuern​berg​.de/​k​u​e​n​s​t​l​e​r​i​n​n​e​n​-​d​e​r​-​m​e​t​r​o​p​o​l​r​e​g​i​o​n​-​n​u​e​r​n​b​erg