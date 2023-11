Mit dem Bau eines kom­mu­na­len Glas­fa­ser­net­zes will die Gemein­de Ste­gau­rach flä­chen­deckend in allen Gemein­de­tei­len Down­load­ge­schwin­dig­kei­ten von bis zu 1 Giga­bit pro Sekun­de ermög­li­chen. Das Bür­ger­Net soll bereits im kom­men­den Jahr in Müh­len­dorf und Kreuz­schuh in Betrieb gehen.

Beim Glas­fa­ser­aus­bau koope­riert die Gemein­de mit der Stadt­netz Bam­berg, die auch die kom­mu­na­len Glas­fa­ser­net­ze in Alten­dorf, But­ten­heim und Pett­stadt betreibt.

Der Haus­an­schluss ans Glas­fa­ser­netz ist jetzt kosten­los, Vor­aus­set­zung für den Aus­bau ist aller­dings, dass sich 60 Pro­zent der Müh­len­dor­fer und Kreuz­schu­her Haus­hal­te und Unter­neh­men für einen schnel­len Inter­net­an­schluss über das Bür­ger­Net ent­schei­den – andern­falls ist das Pro­jekt nicht leist­bar. Bis zum 1. Dezem­ber haben die Bür­ger in den bei­den Gemein­de­tei­len Zeit, sich für das schnel­le Inter­net zu ent­schei­den: „Wir set­zen auf eine sehr hohe Zustim­mung der Bür­ge­rin­nen und Bür­ger, auch, weil durch den kosten­lo­sen Glas­fa­ser­an­schluss der Wert der eige­nen Immo­bi­lie erheb­lich gestei­gert wird“, sagt Bür­ger­mei­ster Thi­lo Wagner.

Zins­wen­de ver­lang­samt Ausbau

Seit der Grund­satz­ent­schei­dung, Ste­gau­rach mit Glas­fa­ser­in­ter­net zu ver­sor­gen, haben sich die Sze­na­ri­en für einen geför­der­ten Aus­bau von Glas­fa­ser­in­fra­struk­tur mehr­fach geän­dert. Zudem sind in den ver­gan­ge­nen Mona­ten die Zin­sen für einen eigen­wirt­schaft­li­chen Aus­bau um ein Viel­fa­ches gestie­gen. Bür­ger­mei­ster Wag­ner sieht Bund und Frei­staat in der Pflicht, die Kom­mu­nen wei­ter­hin dort zu unter­stüt­zen, wo aus eige­ner Kraft der Aus­bau eines Glas­fa­ser­net­zes nicht mach­bar ist. Für die Gemein­de­tei­le Höfen, Wai­zen­dorf, Unter­au­rach, Debring, Neu­au­rach, See­höf­lein und Tei­le Ste­gaurachs hat die Gemein­de För­der­mit­tel bean­tragt. Bür­ger­mei­ster Wag­ner: „Hier wer­den wir den Glas­fa­ser­aus­bau star­ten, sobald der Bund die bean­trag­ten För­der­mit­tel bewil­ligt hat.“ In Hart­lan­den, Dellern, Deller­hof und wei­te­ren Tei­len Ste­gaurachs kön­nen auf­grund des aktu­el­len tech­ni­schen Aus­bau­stan­dards kei­ne För­der­gel­der bean­tragt wer­den. Hier setzt die Gemein­de auf wei­te­re Syn­er­gien, um Stück für Stück die Glas­fa­ser­in­fra­struk­tur kom­plet­tie­ren zu können.

Für den Glas­fa­ser­aus­bau hat die Gemein­de Ste­gau­rach mit der Stadt­netz Bam­berg ein Gemein­schafts­un­ter­neh­men gegründet.

Stadt­netz ist eine 100-pro­zen­ti­ge Toch­ter­ge­sell­schaft der Stadt­wer­ke Bam­berg, die sich in Ste­gau­rach u.a. um die zuver­läs­si­ge Gas­ver­sor­gung küm­mert. Das Unter­neh­men hat jahr­zehn­te­lan­ge Erfah­rung beim Auf­bau von Glas­fa­ser­net­zen. Unter ande­rem betreibt es die kom­mu­na­len Glas­fa­ser­net­ze in Alten­dorf, But­ten­heim und Pett­stadt, wo die Bewoh­ne­rin­nen und Bewoh­ner sehr zufrie­den mit dem Glas­fa­ser­netz, den Prei­sen und dem Kun­den­ser­vice sind.

Ab 19,90 Euro pro Monat mit 1 Giga­bit pro Sekun­de surfen

Das Bür­ger­Net Ste­gau­rach bie­tet sei­nen Kun­den Inter­net­ver­bin­dun­gen über das kom­mu­na­le Glas­fa­ser­netz bereits ab 19,90 Euro pro Monat an. Für einen Auf­preis von zwei Euro pro Monat erhal­ten sie eine Tele­fon-Flat­rate ins deut­sche Fest­netz. Für Geschäfts­kun­den mit indi­vi­du­el­len Ansprü­chen an die Tele­fon- und Inter­net­ver­bin­dung bie­tet die Stadt­netz Bam­berg sepa­ra­te Lösun­gen an.

Umfas­sen­de Infor­ma­ti­ons­mög­lich­kei­ten für die Bürger

Um die Bür­ge­rin­nen und Bür­ger umfas­send zu infor­mie­ren, hat das Bür­ger­Net im Müh­len­dor­fer Feu­er­wehr­haus ein Bür­ger­bü­ro errichtet.

Es ist bis zum 1. Dezem­ber jeweils don­ners­tags von 17 bis 19 Uhr, frei­tags von 15 bis 17 Uhr geöff­net. Tele­fo­nisch ist der Büger­Net­Kun­den­ser­vice unter der Ruf­num­mer 0951 77–8877 erreichbar.

Infor­ma­tio­nen zum Glas­fa­ser­aus­bau in Ste­gau­rach gibt’s unter www.bürgernet.de/stegaurach.