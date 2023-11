Komö­die von Peter Jordan

„Liber­té, éga­li­té, fra­ter­ni­té“ – auf den Stra­ßen von Paris herrscht immer noch Revo­lu­ti­on, im Palast von Ver­sailles hin­ge­gen Rat­lo­sig­keit. Denn irgend­wie wur­den sie ver­ges­sen, der Ex-König Lud­wig XVI. und sei­ne Ehe­frau Marie-Antoi­net­te. Der Cham­pa­gner warm, die Deka­denz am Brö­seln, leben die bei­den in ihrer Fil­ter­bla­se völ­lig welt­fremd und war­ten auf ihre Hin­rich­tung. Unwür­dig, befin­det der König, und beschließt kur­zer­hand das Gan­ze selbst in die Hand zu neh­men. Er baut für sich und sei­ne Frau eine von die­sen „neu­mo­di­schen Guil­lo­ti­nen“ – aller­dings mit eini­gen Kon­struk­ti­ons­feh­lern. Gleich­zei­tig kocht die „Hals­band­af­fä­re“ wie­der hoch, eine uralte Intri­ge, bei der kei­ner mehr durch­schaut, wer da eigent­lich wen aufs Scha­fott brin­gen woll­te. Soll­te es womög­lich ande­re Ursa­chen für den Aus­bruch der fran­zö­si­schen Revo­lu­ti­on gege­ben haben als die bis­her bekann­ten? Wie­so will aus­ge­rech­net auch noch Robes­pierre ein Stück vom Kuchen? Und wel­che aber­wit­zi­gen Plä­ne ver­folgt Gift­zwerg Napoleon?

Regie: Mar­tin Schulze

Büh­ne und Kostü­me: Ulrich Leitner

Dra­ma­tur­gie: Petra Schiller

Musi­ka­li­sche Ein­rich­tung und Ein­stu­die­rung: Dirk Raulf

mit: Ali­na Rank, Ste­phan Ull­rich, Dani­el Seni­uk, Jean­ne Le Moign, Robin Laumeyer

Fotos: Mar­kus Kort­schak (Vie­len Dank an Hotel & Café Graup­ner für die Unterstützung)

Kar­ten gibt es an der Thea­ter­kas­se und auf www​.thea​ter​.bam​berg​.de