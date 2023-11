Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen – Stadt

Gas- und Brems­pe­dal verwechselt

Weil er bei einem Ein­park­ma­nö­ver das Gas- mit dem Brems­pe­dal ver­wech­sel­te, ver­ur­sach­te ein 82-jäh­ri­ger Erlan­ger am gest­ri­gen Don­ners­tag, 09.11.2023, einen Ver­kehrs­un­fall mit einer leicht ver­letz­ten Per­son. Gegen 12:45 Uhr woll­te der Pkw-Fah­rer im Bereich der Ger­be­rei ein­par­ken, als ihm der Fahr­feh­ler unter­lief. Er fuhr hier­durch auf einen gepark­ten Pkw auf, des­sen Besit­ze­rin stand aller­dings zu die­sem Zeit­punkt unmit­tel­bar neben ihrem Fahr­zeug. Durch den Auf­prall wur­de die­se vom gepark­ten Fahr­zeug am Knie tou­chiert und zog sich hier­durch glück­li­cher­wei­se nur leich­te Ver­let­zun­gen zu. Der Gesamt­scha­den an bei­den Fahr­zeu­gen wird aktu­ell auf ca. 3500 Euro geschätzt. Zur Über­prü­fung der wei­te­ren Fahr­taug­lich­keit des Unfall­ver­ur­sa­chers wird auch die zustän­di­ge Fahr­erlaub­nis­be­hör­de von dem Vor­fall in Kennt­nis gesetzt.

Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Land

Spie­gel wäh­rend der Vor­bei­fahrt abge­fah­ren mit anschlie­ßen­der Unfallflucht

Ecken­tal- Am Don­ners­tag, gegen 06:45 Uhr, befuhr eine PKW-Fah­re­rin mit ihrem wei­ßen VW- Bus die Staats­stra­ße 2236 von Her­pers­dorf kom­mend in Fahrt­rich­tung Maus­ge­sees. Hier­bei kam ihr ein bis­lang unbe­kann­tes Fahr­zeug ent­ge­gen. Als sich bei­de Fahr­zeu­ge auf glei­cher Höhe befan­den, ver­nahm sie einen lau­ten Schlag. Anschlie­ßend stell­te sie einen Scha­den an ihrem lin­ken Außen­spie­gel fest und hielt in unmit­tel­ba­rer Nähe der Unfall­stel­le an. Der bis­lang unbe­kann­te Fahr­zeug­füh­rer des ent­ge­gen­kom­men­den Fahr­zeugs ent­fern­te sich jedoch von der Unfall­stel­le, ohne sich um die Scha­dens­re­gu­lie­rung zu küm­mern. Zeu­gen, die sach­dien­li­che Hin­wei­se zum Unfall­ge­sche­hen oder Unfall­ver­ur­sa­cher geben kön­nen, wer­den gebe­ten, sich bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Land unter der Ruf­num­mer 09131/760514 zu melden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Her­zo­gen­au­rach und Höch­stadt a.d.Aisch

- Fehl­an­zei­ge -