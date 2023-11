Am Frei­tag, 17. Novem­ber 2023, fin­det um 19.30 Uhr in der Katzo­gel­hal­le in Hoch­stadt am Main die Dienst­ver­samm­lung 2023 der Feu­er­wehr­kom­man­dan­tin­nen und ‑kom­man­dan­ten im Land­kreis Lich­ten­fels statt.

Hier­zu sind die Ersten Kommandant/​innen und deren Stellvertreter/​innnen herz­lich eingeladen.

Tages­ord­nung

Eröff­nung der Tagung durch den Kreisbrandrat Begrü­ßung durch Herrn Land­rat Chri­sti­an Meißner Gruß­wor­te des Ersten Bür­ger­mei­sters Max Zeul­ner, Gemein­de Hoch­stadt am Main Gruß­wor­te der Gäste Bericht des Kreisbrandrates Mit­tei­lun­gen des Land­rats­am­tes Lichtenfels Ver­ga­be des Kreis­feu­er­wehr­ta­ges 2025 Ver­ab­schie­dun­gen Son­sti­ges, Wün­sche und Anträge

Der Kreis­brand­rat bit­tet um voll­zäh­li­ges Erschei­nen in Dienstkleidung.

Im Anschluss an die Dienst­ver­samm­lung fin­det die Wahl des Kreis­brand­rats gemäß Art. 19 Abs. 2 des Bay­er. Feu­er­wehr­ge­set­zes statt.