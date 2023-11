Der Land­kreis Kro­nach betei­ligt sich an der Kam­pa­gne „Licht an. Damit Ein­sam­keit nicht krank macht.“ des Baye­ri­schen Gesund­heits­mi­ni­ste­ri­ums. Andrea Hahn von der Gesund­heits­re­gi­on plus des Land­krei­ses sowie Nadi­ne Förtsch von der Prä­ven­ti­ons­stel­le im Land­rats­amt haben dafür eine beson­de­re Akti­on für in Pfle­ge- und Senio­ren­ein­rich­tun­gen leben­de Bür­ge­rin­nen und Bür­ger initi­iert, die in der Advents­zeit Post von Kin­dern und Jugend­li­chen erhal­ten sollen.

Land­rat Klaus Löff­ler sieht dar­in eine wun­der­ba­re Mög­lich­keit, allei­ne leben­den Men­schen ein Licht der Hoff­nung und des Ver­trau­ens zu schen­ken. „Dass sich über 1000 Schü­le­rin­nen und Schü­ler an die­ser Akti­on betei­li­gen, freut mich ganz beson­ders, sen­den sie doch damit ein wich­ti­ges Signal der Ver­bun­den­heit an ihre älte­ren Mitmenschen.“

Vor­aus­ge­gan­gen war eine Abfra­ge der Schu­len, von denen sich sie­ben Ein­rich­tun­gen im Land­kreis bereit erklärt haben, sich an der Akti­on zu betei­li­gen. Am Mon­tag wur­den nun über 1000 Post­kar­ten an Schü­le­rin­nen und Schü­ler aus dem Land­kreis ver­teilt. Die Kin­der wer­den die Kar­ten in den kom­men­den Wochen krea­tiv gestal­ten und einen schrift­li­chen Gruß an ihnen unbe­kann­te Mit­men­schen rich­ten, die nicht so vie­le sozia­le Kon­tak­te haben. Die Post­kar­ten wer­den schließ­lich ein­ge­sam­melt und noch in der Vor­weih­nachts­zeit an Bewoh­ne­rin­nen und Bewoh­ner von Pfle­ge- und Senio­ren­ein­rich­tun­gen ver­teilt, wo sie für eine freu­di­ge Über­ra­schung sor­gen sol­len. Stell­ver­tre­tend für alle teil­neh­men­den Schu­len bedank­te sich Land­rat Klaus Löff­ler am Mon­tag in der Stein­ba­cher Grund­schu­le bei Schü­le­rin­nen und Schü­lern für ihr Enga­ge­ment: „Das ist eine groß­ar­ti­ge Sache und ich freue mich schon jetzt auf die Ergebnisse.“

Teil­neh­men­de Schulen