Was uns die Stei­ne im Schloss­park Fan­tai­sie erzählen

Die Fran­ken­bund­grup­pe Bay­reuth lädt am Don­ners­tag, 23.11.23 um 19 Uhr in das Restau­rant „Gast­stät­te Tier­zucht­klau­se“, Bay­reuth, Adolf-Wäch­ter-Str. 9, zum Vor­trag „Von der Milch­kuh zu Napo­le­on – Was uns die Stei­ne im Schloss­park Fan­tai­sie erzäh­len“ ein mit der Refe­ren­tin Dr. Katha­ri­na Städtler.

Es ist nicht umsonst ein Muse­um für Gar­ten­kunst ein­ge­rich­tet wor­den, denn das wah­re Juwel der Fan­tai­sie ist der Park. Er hat eine wech­sel­vol­le Geschich­te, die einer­seits vom Park und ande­rer­seits von zahl­rei­chen stei­ner­nen Denk­mä­lern doku­men­tiert wird. Wäh­rend die Pflan­zen­welt des Parks seit sei­ner Grün­dung Gegen­stand vie­ler bewun­dern­der Kom­men­ta­re war, wur­den die Stei­ne eher stief­müt­ter­lich behan­delt. Dabei öff­nen gera­de sie über­ra­schen­de Ein­sich­ten in poli­ti­sche und dyna­sti­sche Ereig­nis­se des 19. Jahr­hun­derts und in das Leben sei­ner Besit­zer und Besit­ze­rin­nen, aber auch in eigen­ar­ti­ger Toten­kul­tur und rüh­ren­de Kinderliebe.

Restau­rant „Gast­stät­te Tier­zucht­klau­se“, Bay­reuth, Adolf-Wäch­ter-Str. 9

Don­ners­tag, 23.11.23 um 19 Uhr

Saal­öff­nung: 18 Uhr

Anmel­dung per Mail: frankenbundbayreuth@​gmx.​de

Ein­tritt frei – Spen­den sind erwünscht

Exkur­si­on im Schloss­park Fantaisie

Der Fran­ken­bund ver­an­stal­tet im Nach­gang zum Vor­trag vom 23.11.23 noch eine Exkur­si­on durch den Schloss­park Fantaisie.

Frau Dr. Städt­ler erklärt „die Stei­ne“ mit deren Bedeu­tung und Geschich­te. Danach Zusam­men­sein im dor­ti­gen Schlosscafe.

Treff­punkt ist am Sams­tag, 25.11.23 um 14 Uhr am Park­platz Fan­tai­sie (am Orts­ein­gang von Bay­reuth kom­mend, links abbiegen).