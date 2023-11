Auf eine sehr inten­si­ve Par­tie dür­fen sich die Bam­berg Bas­kets ein­stel­len, wenn sie am 7. Spiel­tag in der easy­Cre­dit Bas­ket­ball Bun­des­li­ga am Sonn­tag die MHP RIE­SEN Lud­wigs­burg zu Gast in der BRO­SE ARE­NA haben wer­den. Wie nicht anders zu erwar­ten, zäh­len die MHP RIE­SEN auch in die­ser Serie erneut zu den defen­siv­stärk­sten Teams der Liga. In ihren bis­he­ri­gen fünf Bun­des­li­ga-Par­tien gestat­te­ten sie ihren Geg­nern im Schnitt nur gan­ze 77,0 Punk­te pro Par­tie. Vor allem die Wür­fe aus der Distanz weiß das Team von Chef­trai­ner Josh King sei­nen Kon­tra­hen­ten extrem schwie­rig zu gestal­ten. Nur gan­ze 25,9 Pro­zent betrug die Tref­fer­quo­te der bis­he­ri­gen Lud­wig­bur­ger Geg­ner in der easy­Cre­dit BBL von jen­seits der 6,75-Meter-Linie.

Tip-Off zum Feu­er­wehr-Fami­li­en-Spiel­tag – prä­sen­tiert von honey­well und Prio­safe – mit vie­len High­lights rund ums The­ma Feu­er­wehr in und um die BRO­SE ARE­NA ist um 15:30 Uhr. Natür­lich wird auch Dyn in Bam­berg vor Ort sein und die Par­tie live über den Web­brow­ser, Mobil­ge­rä­te, Tablets, Strea­ming-Sticks und Smart-TVs übertragen.

