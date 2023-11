Beim dies­jäh­ri­gen Som­mer­fe­ri­en­pro­gramm haben die Teil­neh­me­rin­nen und Teil­neh­mer der Kin­der­spiel­stadt „Mini-Bay­reuth“ wie­der die Knob­bern-Spen­de an eine sozia­le Ein­rich­tung ver­ge­ben. Dies­mal geht die Spen­de an die Kin­der­sport­schu­le der Bay­reu­ther Tur­ner­schaft (BTS). Mit ihr sol­len neue Sport­ge­rä­te für die Ein­rich­tung ange­schafft wer­den. Die gespen­de­ten Knob­bern – die Spiel­wäh­rung von „Mini-Bay­reuth“ – wer­den von der Spar­kas­se Bay­reuth seit Jah­ren in har­te Euros umge­tauscht. Als Part­ner der Stadt Bay­reuth enga­giert sich die Spar­kas­se auch bei der Orga­ni­sa­ti­on von „Mini-Bay­reuth“. Auf dem BTS-Gelän­de konn­ten jetzt Ver­ant­wort­li­che des Ver­eins die Spen­de in Höhe von 800 Euro entgegennehmen.

„Mini-Bay­reuth“, die Zelt­stadt für Kin­der, wird vom Amt für Kin­der, Jugend und Fami­lie in Koope­ra­ti­on mit dem Stadt­ju­gend­ring Bay­reuth ver­an­stal­tet. Sie fin­det immer im August für eine Woche auf dem Jugendzeltplatz/​Grillstation, für Kin­der, die bereits die 1. Schul­klas­se besucht haben, statt. Wie in einer rich­ti­gen Stadt, besteht in „Mini-Bay­reuth“ die Mög­lich­keit, durch ver­schie­de­ne Tätig­kei­ten in einem der Zel­te (z. B. in der Leder­werk­statt oder beim Flug­mo­dell­bau), Spiel­geld („Knob­bern“) zu verdienen.