Bis­he­ri­ge Ver­kehrs­füh­rung in der Fried­rich­stra­ße soll bleiben

Die Innen­stadt CSU for­dert eine gro­ße Ver­kehrs­kon­zep­ti­on für die Stadt Bam­berg. „Wir erle­ben, dass häpp­chen­wei­se Ein­zel­be­rei­che ver­än­dert wer­den sol­len. Dabei wird weder das gro­ße Gan­ze, noch die Aus­wir­kun­gen auf ande­re Berei­che in den Blick genom­men“, so Stadt­rat Ste­fan Kuhn, CSU-Vor­sit­zen­der in Bam­berg-Mit­te. Ver­kehr müs­se prag­ma­tisch, sinn­voll und für alle umsetz­bar gedacht und gemacht wer­den. Statt­des­sen erle­be man, dass Ideo­lo­gie und Ein­zel­in­ter­es­sen Stück für Stück über­hand gewinnen.

Bam­berg habe bis heu­te kei­ne voll­stän­di­ge Umge­hungs­stra­ße. Die Innen­stadt-CSU ste­he sowohl für eine Ver­kehrs­be­ru­hi­gung in Innen- und Alt­stadt, als auch für die drin­gend not­wen­di­ge Erreich­bar­keit. Ver­hin­dert wer­de die­ser drin­gend not­wen­di­ge Kon­sens für eine gro­ße gemein­sa­me Lösung durch eine kon­se­quen­te Ver­wei­ge­rungs­hal­tung vie­ler Ideologen.

Die Sanie­rung der Fried­rich­stra­ße bedarf kei­ner Ände­rung der Ver­kehrs­füh­rung, so Stadt­rat Kuhn. „Wir sind dafür, dass in der Fried­rich­stra­ße der Ver­kehr so läuft, wie bis­her!“ Rad­fah­rer kön­nen – wie in der Lan­gen Stra­ße auch – auf der Fahr­bahn fah­ren. Damit kann der süd­li­che Geh­steig sogar ver­brei­tert wer­den. Im übri­gen lehnt die Innen­stadt CSU Baum­fäl­lun­gen ab, eben­so wie Baum­pflan­zun­gen in der Mit­te einer Straße.