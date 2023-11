Ober­bür­ger­mei­ster Andre­as Star­ke ruft Bür­ger­schaft auf, sich bei „Gemein­sam hel­fen für Bam­berg“ zu beteiligen

Auch in Bam­berg sind vie­le Men­schen auf Spen­den ange­wie­sen. Kurz vor der Advents­zeit erin­nert Ober­bür­ger­mei­ster Andre­as Star­ke an den Hilfs­fonds „Gemein­sam hel­fen für Bam­berg“, der für ein Geschenk und eine klei­ne Freu­de zur rech­ten Zeit sor­gen kann. „Die­ser Hilfs­fonds hin­ter­lässt ein gutes Gefühl bei allen Betei­lig­ten“, wirbt Starke.

Bedürf­ti­ge kön­nen bis zum 4. Dezem­ber 2023 form­los einen Antrag auf Gewäh­rung von Zuwen­dun­gen stel­len. Die­ser muss ledig­lich die per­sön­li­chen (Kontakt-)Daten, eine Kon­to­ver­bin­dung, eine kur­ze Schil­de­rung der Not­la­ge und einen Nach­weis der Bedürf­tig­keit ent­hal­ten. Anträ­ge kön­nen auch am Rat­haus am ZOB (Info­point) abge­holt wer­den. Ansprech­part­ne­rin bei der Stadt­ver­wal­tung ist Ulri­ke Wolf, Tele­fon 0951/ 87–1138 oder Mail ulrike.​wolf@​stadt.​bamberg.​de.

Damit auch künf­tig über die­se Akti­on bedürf­ti­ge Bam­ber­ge­rin­nen und Bam­ber­ger unter­stützt wer­den kön­nen, ruft Ober­bür­ger­mei­ster Andre­as Star­ke außer­dem die Bür­ger­schaft auf zu spenden.„Denken Sie vor Weih­nach­ten auch an die­je­ni­gen, die weni­ger besit­zen, und machen sie die­sen eine klei­ne Freu­de“, erklärt das Stadt­ober­haupt und bit­tet ins­be­son­de­re Bam­ber­ger Unter­neh­men und Betrie­be, auf Weih­nachts­ga­ben zu ver­zich­ten und statt­des­sen den Hilfs­fonds zu unter­stüt­zen. Die Aus­zah­lung erfolgt hier in Klein­be­trä­gen – in der Regel sind das zwi­schen 30 und 50 Euro. Für die Ver­tei­lung der Gel­der hat die Stadt Bam­berg einen Kri­te­ri­en­ka­ta­log ent­wickelt. Ober­bür­ger­mei­ster Andre­as Star­ke hat die Hilfs­ak­ti­on anläss­lich sei­nes 60. Geburts­ta­ges im Jahr 2016 ins Leben geru­fen, um kon­kre­te Hil­fen für Men­schen in Bam­berg zu finan­zie­ren. „Jede Spen­de­rin und jeder Spen­der lei­stet einen wich­ti­gen Bei­trag für den sozia­len Zusam­men­halt in unse­rer Stadt“, betont Star­ke. Jedes Jahr wer­den allein am Jah­res­en­de über 100 bedürf­ti­ge Bam­ber­ge­rin­nen und Bam­ber­ger mit Geld­be­trä­gen bedacht, um ihnen ein schö­nes Weih­nachts­fest zu ermög­li­chen. Dane­ben wer­den im Lau­fe des Jah­res zahl­rei­che Hil­fe­lei­stun­gen an Men­schen mit gerin­gem oder kei­nem Ein­kom­men ermög­licht, wie bei­spiels­wei­se ein Herd, eine Bril­le oder eine Feri­en­frei­zeit­ver­an­stal­tung für ein Kind, das sonst nicht hät­te teil­neh­men können.

Wer die Hilfs­in­itia­ti­ve von Ober­bür­ger­mei­ster Andre­as Star­ke unter­stüt­zen möch­te, spen­det an fol­gen­des Konto:

Hilfs­fonds „Gemein­sam hel­fen für Bamberg“

Kon­to-Num­mer 5777

Spar­kas­se Bamberg

IBAN DE71770500000000005777

Ver­wen­dungs­zweck „Gemein­sam hel­fen für Bamberg“