Wegen einer Per­so­nal­ver­samm­lung für die Beschäf­tig­ten der Stadt­ver­wal­tung am Diens­tag, 14. Novem­ber 2023, ab 9.30 Uhr wird es an die­sem Vor­mit­tag zu Ein­schrän­kun­gen im Dienst­be­trieb kom­men. Ins­be­son­de­re ist die Info­thek ein­schließ­lich Tele­fon­ver­mitt­lung vor­mit­tags geschlos­sen. Da grund­sätz­lich jede Mit­ar­bei­te­rin und jeder Mit­ar­bei­ter das Recht dar­auf hat, an der Ver­samm­lung teil­zu­neh­men, kön­nen auch ande­re Dienst­stel­len an die­sem Vor­mit­tag unbe­setzt sein. Die Stadt­ver­wal­tung bit­tet dafür um Ver­ständ­nis. Auch die Ver­wal­tung der Volks­hoch­schu­le ist am Diens­tag­vor­mit­tag geschlos­sen. Kur­se fin­den regu­lär statt. Aus­drück­lich nicht betrof­fen sind Bau­ord­nungs­amt und Stadt­pla­nungs­amt, das Amt für Brand- und Kata­stro­phen­schutz (Stän­di­ge Wache), das E.T.A‑Hoffmann-Theater, Bam­berg Ser­vice sowie die städ­ti­schen Schulen.